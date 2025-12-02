Hindustan Hindi News
जयपुर में चाचा ससुर और जेठ ने मिलकर प्रेमी-प्रेमिका को आग के हवाले किया; 3 दिनों बाद युवक ने दम तोड़ा

राजधानी जयपुर के पास मौखमपुरा गांव में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। प्रेम—जिसे लोग अक्सर दो दिलों का रिश्ता कहते हैं—यहाँ दो जिंदगियों पर ऐसा कहर बनकर टूटा कि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और दूसरी अब भी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही है।

Tue, 2 Dec 2025 12:32 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजधानी जयपुर के पास मौखमपुरा गांव में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। प्रेम—जिसे लोग अक्सर दो दिलों का रिश्ता कहते हैं—यहाँ दो जिंदगियों पर ऐसा कहर बनकर टूटा कि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और दूसरी अब भी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही है। तीन दिन पहले पेट्रोल डालकर जलाए गए प्रेमी-प्रेमिका में से प्रेमी की सोमवार देर रात मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

एसएचओ मौखमपुरा सुरेश कुमार गुर्जर के अनुसार, बाड़ोलाव गांव निवासी 25 वर्षीय कैलाश गुर्जर को 60 प्रतिशत से ज्यादा गंभीर जलन के साथ एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जलने की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि डॉक्टरों की सभी कोशिशें नाकाम रहीं और सोमवार देर रात उसने अंतिम सांस ली। मौत ने मानो प्रेम कहानी का एक अंत तय कर दिया—एक ऐसा अंत जिसे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।

कैलाश की शादीशुदा प्रेमिका सोनी गुर्जर, जो करीब 45 प्रतिशत तक झुलस गई थी, अभी भी अस्पताल के बर्न्स यूनिट में जिंदगी की डोर संभाले हुए है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। इस हादसे ने सिर्फ दो जिंदगियों को ही नहीं, बल्कि दो परिवारों को भी दर्द और विषाद के अंधेरे में धकेल दिया है।

मचान पर बांधकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था

यह घटना उतनी ही भयावह है जितनी निर्मम। शुक्रवार देर रात 2 बजे सोनी अपने प्रेमी कैलाश से मिलने खेत पर गई थी। प्रेम की इस मुलाकात में शायद दोनों को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके पीछे-पीछे आ रही है। आरोप है कि सोनी के चाचा ससुर बिरदीचंद गुर्जर और जेठ गणेश गुर्जर उनके पीछे-पीछे पहुंचे। दोनों को मचान पर बांध दिया गया और पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। रात के सन्नाटे में दोनों की चीखें खेतों में गूंजती रहीं, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंच सकी।

इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों—57 वर्षीय बिरदीचंद गुर्जर और 41 वर्षीय गणेश गुर्जर—को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस घटना के पीछे की पूरी कहानी जोड़ने में लगी है।

इस त्रासदी की जड़ सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि परिवारों के बीच पुरानी रंजिश भी थी। कैलाश शादीशुदा था जबकि सोनी छह साल से विधवा है। सोनी के दो बच्चे हैं—10 साल का बेटा और 7 साल की बेटी। इतना ही नहीं, उसका बेटा तो बाल विवाह की परंपरा का भी शिकार हो चुका है।

दोनों परिवारों के बीच रंजिश तब पनपी जब लगभग एक साल पहले सोनी के जेठ के लड़के और कैलाश के भाई की लड़की ने लव मैरिज कर ली थी। यह रिश्ता दोनों परिवारों को नागवार गुज़रा और तब से दोनों के बीच बोलचाल तक बंद हो गई। रिश्तों की कड़वाहट धीरे-धीरे इतनी गहरी हो गई कि उसने दो जिंदगियों को आग की भेंट चढ़ा दिया।

अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन गांव में सन्नाटा बरकरार है। कैलाश की मौत और सोनी की नाजुक हालत ने पूरे इलाके पर एक दर्द भरी चुप्पी फैला दी है।

एक प्रेम कहानी, जो शायद किसी फिल्म की तरह खूबसूरत हो सकती थी, नफरत और रंजिश के आग में जलकर राख बन गई।

