जयपुर में प्रेमी-प्रेमिका पर परिवार ने पेट्रोल डालकर आग लगाई, 60% से ज्यादा झुलसे,SMS अस्पताल में भर्ती

Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur love couple petrol fire attack hospitalized sms hospital
संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 03:51 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, दूदू, जयपुर
जयपुर शहर के मौखमपुरा इलाके से शुक्रवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार, एक प्रेमी-प्रेमिका को उनके ही परिवार वालों द्वारा पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और उन्हें तुरंत इलाज के लिए SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।

DSP दीपक खंडेलवाल ने बताया कि शुक्रवार रात लगभग एक बजे मौखमपुरा के बाड़ोलाव गांव से सूचना मिली कि युवक-युवती पर किसी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह पूरी वारदात युवक के खेत में हुई।

सूत्रों के अनुसार, देर रात युवक के खेत पर दोनों को कुछ लोग घेरकर ले गए। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। भयभीत युवकों में से युवक भागने में सफल रहा और मदद के लिए आवाज लगाई। पास के ग्रामीणों की तत्परता के कारण दोनों को आग की लपटों से बाहर निकाला गया।

DSP दीपक खंडेलवाल ने बताया कि दोनों लगभग 60-70 प्रतिशत झुलस गए हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए बिचून CHC से दोनों पीड़ितों को तुरंत जयपुर के SMS अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, युवकों की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनका इलाज जारी है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गट्टू ASP शिवलाल बैरवा और DSP दीपक खंडेलवाल खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। FSL टीम ने मौके पर जाकर सभी सबूतों को एकत्रित किया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा हुआ है और संभवतः दोनों के परिवार वालों ने ही इस हिंसक कदम को अंजाम दिया।

पुलिस ने घटना में शामिल संदिग्धों को हिरासत में लिया है। DSP खंडेलवाल ने बताया कि दोनों पीड़ितों की हालत स्थिर होने के बाद ही उनसे बयान लिए जाएंगे। हालांकि प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंध को लेकर नाराजगी और परिवार की ओर से तनावपूर्ण हालात को इस घटना की प्रमुख वजह बताया जा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना इलाके में किसी बड़े अपराध की तरह चर्चा में है। ग्रामीणों ने पुलिस की तत्पर कार्रवाई की सराहना की, क्योंकि उनके समय पर हस्तक्षेप से दोनों की जान बचाई जा सकी।

इस सनसनीखेज वारदात ने न केवल मौखमपुरा बल्कि पूरे जयपुर में लोगों को हिलाकर रख दिया है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है और सभी संभावित पहलुओं को खंगाल रही है। यह घटना प्रेम-प्रसंग और पारिवारिक दबाव के बीच बढ़ती हिंसा की चिंता को भी उजागर करती है।

प्रेमी-प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की यह वारदात न केवल शारीरिक आघात बल्कि मानसिक सदमे का भी कारण बनी है। पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

SMS हॉस्पिटल में भर्ती दोनों की सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। पुलिस और एफएसएल टीम घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों की जांच कर रही है।

मामले को लेकर SMS अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉ प्रदीप शर्मा का कहना है की सुबह दो केस इमरजेंसी के ज़रिए आए थे उनको भर्ती कर लिया है उनका इलाज अभी जारी है युवक 65 परसेंट बर्न है और युवती 45 प्रतिशत बर्न है दोनों की हालत अभी क्रिटिकल है। बर्न के केस में अर्ली स्टेज पर कुछ नहीं कहा जा सकता हमारे वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है।

यह मामला साबित करता है कि प्रेम संबंध और पारिवारिक असहमति कभी-कभी हिंसक रूप ले सकती है। फिलहाल, पूरा शहर इस भयानक घटना के बारे में चर्चा कर रहा है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

