जयपुर में लिव-इन पार्टनर का मर्डर, 5 घंटे शव के साथ गुजारे

हैरानी की बात यह है कि घटना से महज दो दिन पहले दोनों को बिल्डिंग के नीचे साथ में आइसक्रीम खाते देखा गया था। दोनों सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? फिलहाल इसकी वजह पुलिस जांच और आरोपी से पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगी।

सोसाइटी के लोगों के मुताबिक, महिला और युवराज पिछले करीब दो साल से एक-दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों अक्सर बिल्डिंग में दिखाई देते थे और लोगों से सामान्य तरीके से मिलते-जुलते थे। घटना से दो दिन पहले भी दोनों बिल्डिंग के नीचे साथ खड़े होकर आइसक्रीम खाते नजर आए थे। उस समय दोनों के व्यवहार से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनके बीच कोई बड़ा विवाद चल रहा है। यही वजह है कि हत्या की खबर सामने आने के बाद सोसाइटी के लोग हैरान हैं।

जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में लिव-इन पार्टनर की हत्या के मामले में एक ऐसा CCTV फुटेज सामने आया है, जिसने सोसाइटी के लोगों को हैरान कर दिया। आरोप है कि युवराज ने अपनी 35 साल की लिव-इन पार्टनर की हत्या की और फिर करीब 5 घंटे तक शव के साथ फ्लैट में रहा। सुबह करीब 6:30 बजे वह फोन पर बात करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उस समय किसी को अंदाजा तक नहीं था कि फ्लैट के अंदर महिला की मौत हो चुकी है।

हैरानी की बात यह है कि घटना से महज दो दिन पहले दोनों को बिल्डिंग के नीचे साथ में आइसक्रीम खाते देखा गया था। दोनों सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? फिलहाल इसकी वजह पुलिस जांच और आरोपी से पूछताछ के बाद ही साफ हो सकेगी।

1. सुबह फोन पर बात करते हुए निकला, 10 बजे सामने आई हत्या घटना पत्रकार कॉलोनी थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट की है। सामने आए CCTV फुटेज के मुताबिक, आरोपी युवराज सुबह करीब 6:30 बजे बिल्डिंग से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। वह फोन पर बात करते हुए सामान्य तरीके से बाहर आता है और वहां से चला जाता है।

बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे फ्लैट में महिला का शव मिलने के बाद हत्या का पता चला। अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर हुई इस घटना से सोसाइटी के लोग सकते में हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने सुबह सामान्य तरीके से बाहर जाते देखा, उस पर ही लिव-इन पार्टनर की हत्या का आरोप है।

2. रात 1:30 बजे हुआ झगड़ा, भारी वस्तु से सिर पर वार पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 1:30 बजे महिला और युवराज के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और दोनों के बीच मारपीट होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान युवराज ने किसी भारी वस्तु से महिला के सिर पर वार कर दिया। पुलिस को आशंका है कि इसी हमले में महिला की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि घटना के समय युवराज ने शराब पी रखी थी। महिला की मौत के बाद भी वह करीब पांच घंटे तक फ्लैट में मौजूद रहा। इस दौरान उसने क्या किया और सुबह वहां से निकलने से पहले क्या हुआ, इन सवालों के जवाब अभी सामने नहीं आए हैं।

3. दो दिन पहले साथ खा रहे थे आइसक्रीम, किसी को नहीं हुआ शक सोसाइटी के लोगों के मुताबिक, महिला और युवराज पिछले करीब दो साल से एक-दूसरे के साथ रह रहे थे। दोनों अक्सर बिल्डिंग में दिखाई देते थे और लोगों से सामान्य तरीके से मिलते-जुलते थे।

घटना से दो दिन पहले भी दोनों बिल्डिंग के नीचे साथ खड़े होकर आइसक्रीम खाते नजर आए थे। उस समय दोनों के व्यवहार से किसी को ऐसा नहीं लगा कि उनके बीच कोई बड़ा विवाद चल रहा है। यही वजह है कि हत्या की खबर सामने आने के बाद सोसाइटी के लोग हैरान हैं।

4. फ्लैट से चलता था टिफिन सेंटर, सुबह खाना नहीं पहुंचा तो खुला मामला सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रमोद सिंह के मुताबिक, महिला पहले इसी बिल्डिंग में गार्ड की नौकरी करती थी। उसने करीब छह महीने तक काम किया, फिर नौकरी छोड़कर टिफिन बनाने का काम शुरू कर दिया। बाद में महिला और युवराज इसी काम से जुड़ गए।

जिस फ्लैट में हत्या हुई, वहीं से दोनों टिफिन सेंटर चलाते थे। महिला खाना तैयार करती थी, जबकि युवराज दिन में रैपिडो चलाता और शाम को टिफिन की डिलीवरी करता था। दोनों सोसाइटी में टिफिन सप्लाई भी करते थे।

प्रमोद सिंह के अनुसार, बुधवार सुबह टिफिन नहीं पहुंचने पर लोगों ने फ्लैट में जाकर जांच की। इसी दौरान महिला की मौत का पता चला। दोनों सोसाइटी में काम के सिलसिले में आते थे, जबकि उनके रहने की जगह पास की दूसरी बिल्डिंग में बताई गई है।

5. दोनों शादीशुदा, दोनों के दो-दो बच्चे सोसाइटी के लोगों के मुताबिक, महिला शादीशुदा थी और उसके दो बच्चे हैं। उसका बड़ा बेटा करीब आठ साल का है और ननिहाल में रहता है, जबकि पांच साल का छोटा बेटा उसके साथ रहता था।

युवराज भी शादीशुदा है। उसकी पत्नी उससे अलग रहती है और उसके भी दो बच्चे हैं। बताया गया है कि पत्नी से अलग रहने के बाद युवराज महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। दोनों मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले बताए गए हैं।

महिला के भाई के मुताबिक, परिवार को उसकी बहन के लिव-इन में रहने की जानकारी नहीं थी। महिला की मौत के बाद परिजन जयपुर पहुंचे।

6. हत्या के बाद से फरार युवराज, पुलिस की तलाश जारी पत्रकार कॉलोनी थाना एसएचओ कविता यादव के मुताबिक, महिला काफी समय से युवराज के साथ लिव-इन में रह रही थी। आशंका है कि युवराज ने भारी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की और फिर वहां से चला गया।