Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur leopard roaming city cctv movement patrol
जयपुर शहर की सड़को पर सरेराह घूम रहा लेपर्ड,20 मिनट 3 कॉलोनी में लगाई गश्त; CCTV में कैद मूवमेंट

जयपुर शहर की सड़को पर सरेराह घूम रहा लेपर्ड,20 मिनट 3 कॉलोनी में लगाई गश्त; CCTV में कैद मूवमेंट

संक्षेप:

राजधानी जयपुर में लेपर्ड की गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, गोपालपुरा, शास्त्री नगर, आमेर और जगतपुरा जैसे इलाकों में दिखने के बाद अब यह लेपर्ड शनिवार शाम बजाज नगर के AG कॉलोनी क्षेत्र तक पहुंच गई।

Dec 08, 2025 11:03 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजधानी जयपुर में लेपर्ड की गतिविधि लगातार बढ़ती जा रही है। शहर के सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, गोपालपुरा, शास्त्री नगर, आमेर और जगतपुरा जैसे इलाकों में दिखने के बाद अब यह लेपर्ड शनिवार शाम बजाज नगर के AG कॉलोनी क्षेत्र तक पहुंच गई। इलाके में फैले लेपर्ड के मूवमेंट की खबर ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। वहीं CCTV फुटेज सामने आने के बाद वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

AG कॉलोनी से सामने आए ताजा CCTV वीडियो में लेपर्ड शाम 5 बजकर 56 मिनट पर सड़क पर निर्भय होकर टहलता नजर आ रहा है। वीडियो में वह एक घर के सामने से गुजरता दिखता है, मानो किसी भी खतरे का उसे डर न हो। खास बात यह है कि वीडियो शनिवार का है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी रविवार सुबह CCTV फुटेज चेक करने पर मिली।

CCTV देखने के बाद स्थानीय निवासियों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही क्विक रिस्पॉन्स टीम और रेंजर जितेंद्र सिंह शेखावत की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की कॉम्बिंग शुरू कर दी।

स्थानीय लोगों के अनुसार लेपर्ड को सबसे पहले अनीता कॉलोनी क्षेत्र में खुले में घूमते हुए देखा गया। इसके बाद वह सरस्वती मार्ग से होते हुए AG कॉलोनी की तरफ बढ़ गया। लोगों का कहना है कि वह करीब एक घंटे तक इलाके में मूवमेंट करता रहा। इस बीच कई लोगों ने उसे अपनी आंखों से भी देखा।

रविवार सुबह तक टीम इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही, लेकिन लेपर्ड अब तक पकड़ में नहीं आया है। वन विभाग के अधिकारी मान रहे हैं कि वह पास के हरे-भरे क्षेत्र या खाली प्लॉट्स में छिपा हो सकता है।

जानकारी के अनुसार बजाज नगर और आसपास के इलाके झालाना लेपर्ड सफारी की परिधि से जुड़े हुए हैं। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब सफारी क्षेत्र में शिकार, जल स्रोत या भोजन की उपलब्धता कम होती है, तब लेपर्ड भोजन व पानी की तलाश में आवासीय क्षेत्रों की ओर आने लगते हैं।

हाल के दिनों में जयपुर के कई हिस्सों में पशुधन और पालतू जानवरों पर हमले के मामले भी बढ़े हैं, जिससे माना जा रहा है कि लेपर्ड गतिविधियां लगातार सक्रिय हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल से जुड़ी कॉलोनियों का विस्तार और निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी के चलते वन्यजीवों के प्राकृतिक मार्ग बाधित हो रहे हैं।

वन विभाग ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि:

• सुबह-शाम अकेले सड़क पर टहलने से बचें

• बच्चों को देर शाम बाहर न खेलने दें

• पालतू जानवरों को घर के अंदर रखें

• किसी भी मूवमेंट या आवाज सुनाई देने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दें

विभाग ने कहा है कि टीम ड्रोन कैमरा, ट्रैकर्स और आधुनिक तकनीक की मदद से लेपर्ड की लोकेशन ट्रैक कर रही है।

AG कॉलोनी में अचानक जंगली जानवर के आने से लोग भयभीत हैं। कई निवासी अब घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। वहीं विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही लेपर्ड को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।