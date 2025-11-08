Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur leopard durgapura gopalpura bjp leader house
जयपुर में तेंदुए का नाइट आउट! गोपालपुरा से दुर्गापुरा तक घूमता रहा; पूर्व भाजपा सांसद के घर के पास गुर्राया

जयपुर में तेंदुए का नाइट आउट! गोपालपुरा से दुर्गापुरा तक घूमता रहा; पूर्व भाजपा सांसद के घर के पास गुर्राया

संक्षेप: जयपुर के रिहायशी इलाकों में इन दिनों तेंदुए (लेपर्ड) का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के पॉश इलाकों में भी अब वाइल्डलाइफ की मौजूदगी आम होती जा रही है। 

Sat, 8 Nov 2025 07:28 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

जयपुर के रिहायशी इलाकों में इन दिनों तेंदुए (लेपर्ड) का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के पॉश इलाकों में भी अब वाइल्डलाइफ की मौजूदगी आम होती जा रही है। ताजा मामला दुर्गापुरा क्षेत्र का है, जहां देर रात एक लेपर्ड बेखौफ घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह तेंदुआ पूर्व भाजपा सांसद रामचरण बोहरा के घर के पास तक पहुंच गया और वहां उसकी गुर्राहट की आवाज भी सुनी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्थानीय निवासियों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो इलाके में दहशत फैल गई। रातभर वन विभाग और पुलिस की टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी रहीं। पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं।

जिस इलाके में लेपर्ड दिखा, वह जयपुर के सबसे महंगे और हाई-प्रोफाइल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दुर्गापुरा और गोपालपुरा इलाका न सिर्फ रिहायशी है, बल्कि यहां कई प्रसिद्ध बार, रेस्टोरेंट और कॉरपोरेट ऑफिस भी स्थित हैं। ऐसे में रात के समय अचानक तेंदुए के दिखने से लोगों में डर का माहौल है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने देर रात कुत्तों के भौंकने और किसी जानवर के गुर्राने की आवाजें सुनीं।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लेपर्ड के मूवमेंट का दायरा दुर्गापुरा से लेकर गोपालपुरा ओवरब्रिज तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पास कई पुराने फैक्ट्री परिसर और झाड़ियां हैं, जो उसे छिपने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं। इसी कारण गोपालपुरा ओवरब्रिज के पास स्थित एक फैक्ट्री में पिंजरा लगाया गया है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले इसी क्षेत्र में एक लेपर्ड को पकड़ा गया था, जिसे बाद में फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षित छोड़ा गया था। अब उसी रेंज में दोबारा गतिविधियां बढ़ने से टीमों को सतर्क कर दिया गया है।

पिछले कुछ महीनों से जयपुर में तेंदुओं के मानव बस्तियों में प्रवेश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा और जवाहर सर्कल क्षेत्र में कई बार इनकी मौजूदगी कैमरों में दर्ज हो चुकी है। वन विभाग के अनुसार, शिकार की तलाश और जंगलों में सिकुड़ते प्राकृतिक आवास के कारण लेपर्ड अब ह्यूमन जोन तक पहुंच रहे हैं।

हाल ही में जयपुर के कुछ इलाकों में गाय, बकरी और कुत्तों पर तेंदुए के हमले की भी शिकायतें मिली हैं। हालांकि, अब तक किसी व्यक्ति पर हमला होने की पुष्टि नहीं हुई है।

राजस्थान में तेंदुओं की मौजूदगी लगभग पूरे राज्य में फैली हुई है। जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, करौली, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक और दौसा जिलों में इनकी सक्रियता पाई जाती है।

कभी-कभी बाड़मेर और जोधपुर जिलों में भी लेपर्ड जंगलों से भटककर आ जाते हैं। फॉरेस्ट अधिकारियों का कहना है कि जयपुर के आसपास के अरावली के जंगल और पहाड़ियां इन तेंदुओं के मूवमेंट का मुख्य रूट हैं।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Tiger Tiger Attack Jaipur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।