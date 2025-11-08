जयपुर में तेंदुए का नाइट आउट! गोपालपुरा से दुर्गापुरा तक घूमता रहा; पूर्व भाजपा सांसद के घर के पास गुर्राया

संक्षेप: जयपुर के रिहायशी इलाकों में इन दिनों तेंदुए (लेपर्ड) का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के पॉश इलाकों में भी अब वाइल्डलाइफ की मौजूदगी आम होती जा रही है।

जयपुर के रिहायशी इलाकों में इन दिनों तेंदुए (लेपर्ड) का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के पॉश इलाकों में भी अब वाइल्डलाइफ की मौजूदगी आम होती जा रही है। ताजा मामला दुर्गापुरा क्षेत्र का है, जहां देर रात एक लेपर्ड बेखौफ घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह तेंदुआ पूर्व भाजपा सांसद रामचरण बोहरा के घर के पास तक पहुंच गया और वहां उसकी गुर्राहट की आवाज भी सुनी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्थानीय निवासियों ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो इलाके में दहशत फैल गई। रातभर वन विभाग और पुलिस की टीमें तेंदुए की तलाश में जुटी रहीं। पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और पिंजरा लगाकर उसे पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं।

जिस इलाके में लेपर्ड दिखा, वह जयपुर के सबसे महंगे और हाई-प्रोफाइल क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दुर्गापुरा और गोपालपुरा इलाका न सिर्फ रिहायशी है, बल्कि यहां कई प्रसिद्ध बार, रेस्टोरेंट और कॉरपोरेट ऑफिस भी स्थित हैं। ऐसे में रात के समय अचानक तेंदुए के दिखने से लोगों में डर का माहौल है। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने देर रात कुत्तों के भौंकने और किसी जानवर के गुर्राने की आवाजें सुनीं।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लेपर्ड के मूवमेंट का दायरा दुर्गापुरा से लेकर गोपालपुरा ओवरब्रिज तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के पास कई पुराने फैक्ट्री परिसर और झाड़ियां हैं, जो उसे छिपने के लिए अनुकूल माहौल देते हैं। इसी कारण गोपालपुरा ओवरब्रिज के पास स्थित एक फैक्ट्री में पिंजरा लगाया गया है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले इसी क्षेत्र में एक लेपर्ड को पकड़ा गया था, जिसे बाद में फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षित छोड़ा गया था। अब उसी रेंज में दोबारा गतिविधियां बढ़ने से टीमों को सतर्क कर दिया गया है।

पिछले कुछ महीनों से जयपुर में तेंदुओं के मानव बस्तियों में प्रवेश के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जगतपुरा और जवाहर सर्कल क्षेत्र में कई बार इनकी मौजूदगी कैमरों में दर्ज हो चुकी है। वन विभाग के अनुसार, शिकार की तलाश और जंगलों में सिकुड़ते प्राकृतिक आवास के कारण लेपर्ड अब ह्यूमन जोन तक पहुंच रहे हैं।

हाल ही में जयपुर के कुछ इलाकों में गाय, बकरी और कुत्तों पर तेंदुए के हमले की भी शिकायतें मिली हैं। हालांकि, अब तक किसी व्यक्ति पर हमला होने की पुष्टि नहीं हुई है।

राजस्थान में तेंदुओं की मौजूदगी लगभग पूरे राज्य में फैली हुई है। जयपुर, अलवर, सीकर, भरतपुर, करौली, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, पाली, सिरोही, जालोर, डूंगरपुर, झुंझुनूं, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक और दौसा जिलों में इनकी सक्रियता पाई जाती है।