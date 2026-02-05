मैं मरा नहीं, पुलिस ने मेरी हत्या की,जयपुर में लेक्चरर ने किया सुसाइड;3 ट्रेनों के आगे कूदा

संक्षेप: राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर समाप्त होने के साथ ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ हो गया है। आसमान खुलने और तेज धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है।

राजधानी जयपुर में बुधवार शाम एक सस्पेंड लेक्चरर द्वारा ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक लेक्चरर ने सुसाइड नोट में खुद की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा है— “मैं मरा नहीं हूं, पुलिस ने मेरी इरादतन हत्या की है।” घटना महेश नगर थाना इलाके के अर्जुन नगर रेलवे फाटक के पास की है। चौंकाने वाली बात यह रही कि लेक्चरर का शव करीब तीन घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा और इस दौरान उसके ऊपर से तीन ट्रेनें गुजर गईं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा।

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान मनोहर लाल भादू (35) के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जालोर जिले के सांचौर का रहने वाला था। मनोहर के तीन बच्चे हैं, जो पत्नी के साथ गांव में रहते हैं। बताया गया है कि मनोहर लंबे समय से सस्पेंड चल रहा था और जयपुर के महेश नगर इलाके में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था।

बुधवार शाम ट्रेन के आगे कूदकर दी जान प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बुधवार शाम मनोहर अर्जुन नगर रेलवे फाटक के पास पहुंचा और चलती ट्रेन के आगे कूद गया। हादसे के बाद शव रेलवे ट्रैक पर ही पड़ा रहा। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि काफी देर तक किसी भी जिम्मेदार एजेंसी की ओर से मौके पर कोई नहीं पहुंचा।

मध्य प्रदेश निवासी चश्मदीद रवि ने बताया कि शव करीब तीन घंटे तक ट्रैक पर पड़ा रहा। इस दौरान तीन अलग-अलग ट्रेनें वहां से गुजर गईं। रवि के अनुसार, जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो उसने खुद ही हिम्मत कर शव को ट्रैक से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखा और फिर पुलिस को सूचना दी।

सुसाइड नोट दोस्तों को भेजा, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल पुलिस का कहना है कि मनोहर ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसे उसने अपने कुछ दोस्तों को भेज दिया था। घटना के कुछ ही देर बाद यह सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नोट में मनोहर ने खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने और झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है।

सुसाइड नोट में मनोहर ने लिखा कि एसओजी की कार्रवाई और जांच अधिकारियों के व्यवहार ने उसे इस स्थिति तक पहुंचा दिया। उसने दावा किया कि वह अजमेर एसओजी में दर्ज एक एफआईआर में आरोपी नहीं था और न ही चालान में उसका नाम था। इसके बावजूद उससे बार-बार पूछताछ की गई और पैसे ऐंठने की कोशिश की गई।

मनोहर ने यह भी आरोप लगाया कि बाद में जब एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई, तो उसे जबरन मामलों में घसीटा गया। उसने लिखा कि उसे डराया-धमकाया गया और कई मामलों में आरोपी बना दिया गया, जबकि वह उनमें सीधे तौर पर शामिल नहीं था।

आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का जिक्र सुसाइड नोट में मनोहर ने अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया है। उसने लिखा कि वह परिवार में अकेला कमाने वाला था और करीब 20 लोगों की जिम्मेदारी उसी पर थी। कोर्ट की तारीखों और कानूनी खर्चों के कारण वह पिछले चार साल से दोस्तों से उधार लेकर जीवन गुजार रहा था।

उसने लिखा कि वह कमजोर नहीं था, लेकिन लगातार लग रहे आरोप और मानसिक दबाव अब सहन से बाहर हो गए थे। मनोहर ने यह भी कहा कि पहले भी आरोप लगे थे, लेकिन तब वह टूट नहीं पाया था।

पुलिस जांच में जुटी घटना की सूचना मिलते ही महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसएमएस अस्पताल की मॉर्च्यूरी में भिजवाया। महेश नगर थाने के एसएचओ सुरेश यादव ने बताया कि मृतक के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर वायरल सुसाइड नोट की सत्यता की जांच की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है।