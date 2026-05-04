जयपुर में लश्कर आतंकी ने हवामहल विधानसभा पते पर बनवाई फर्जी वोटर ID; सिस्टम को लगाया चूना

राजधानी जयपुर में आतंकी घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान छिपाकर रहने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। Lashkar-e-Taiba (LeT) से जुड़े आतंकी उमर हारिस उर्फ ‘खरगोश’ को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।

राजधानी जयपुर में आतंकी घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के जरिए पहचान छिपाकर रहने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। Lashkar-e-Taiba (LeT) से जुड़े आतंकी उमर हारिस उर्फ ‘खरगोश’ को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा यह शख्स करीब एक साल तक जयपुर में फर्जी पहचान के साथ सक्रिय रहा और यहीं से पासपोर्ट बनवाकर खाड़ी देश फरार होने में सफल हो गया।

श्रीनगर से जयपुर तक का सफर, फिर रची साजिश सुरक्षा एजेंसियों की शुरुआती जांच में सामने आया है कि उमर हारिस वर्ष 2012 में पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू-कश्मीर पहुंचा था। वहां उसने आतंकी संगठन के नेटवर्क को मजबूत करने में भूमिका निभाई। इसके बाद वह हरियाणा के नूंह होते हुए राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचा।

सूत्रों के मुताबिक, आतंकी Hafiz Saeed और पाकिस्तानी आतंकी अबू हुरैरा का करीबी माना जाता है। जयपुर पहुंचने के बाद उसने बेहद सुनियोजित तरीके से अपनी पहचान छिपाई और स्थानीय स्तर पर नेटवर्क खड़ा करना शुरू किया।

जयपुर में एक साल तक सक्रिय रहा ‘खरगोश’ जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में 2023 से 2025 तक सक्रिय रहा। इस दौरान उसने स्थानीय संपर्कों के जरिए शहर की रेकी की और संवेदनशील इलाकों की जानकारी जुटाई।

एजेंसियों का मानना है कि उसकी गतिविधियां केवल पहचान छिपाने तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वह किसी बड़ी साजिश की तैयारी में भी जुटा हो सकता था। यही कारण है कि अब उसके संपर्कों और मूवमेंट की गहन जांच की जा रही है।

हवामहल विधानसभा का बन गया मतदाता सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि आतंकी ने जयपुर के आमेर स्थित राशिद विहार कॉलोनी के पते पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए थे। उसने अपना नाम ‘सज्जाद अहमद’ और पिता का नाम ‘मोहम्मद अब्दुल्ला’ दर्ज करवाया।

इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर उसने न केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाई, बल्कि हवामहल विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता भी बन गया। यह तथ्य सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।

फर्जी किरायानामा और निकाह के दस्तावेजों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, उमर हारिस ने जयपुर में रहने के लिए फर्जी किरायानामा तैयार करवाया था। इसके अलावा उसने श्रीनगर की एक युवती से निकाह किया और उसी शादी के दस्तावेजों का इस्तेमाल अपनी पहचान मजबूत करने में किया।

इन्हीं कागजी आधारों पर उसने पासपोर्ट बनवाया और इंडोनेशिया के रास्ते खाड़ी देश भागने में सफल हो गया। यह पूरा नेटवर्क फर्जी दस्तावेजों और स्थानीय सहयोग के बिना संभव नहीं माना जा रहा।

पुलिस और एटीएस की कार्रवाई तेज राजधानी जैसे संवेदनशील शहर में एक पाकिस्तानी आतंकी का इतने लंबे समय तक सक्रिय रहना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राजस्थान पुलिस और एटीएस (ATS) अब उसके सभी संभावित ठिकानों की जांच कर रही हैं।

एजेंसियां उन स्थानीय लोगों की तलाश में जुटी हैं जिन्होंने उसे फर्जी आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट बनवाने में मदद की। तकनीकी और कागजी सहयोग देने वाले संदिग्धों की पहचान कर उन्हें हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है।

खुफिया तंत्र पर उठे सवाल इस पूरे मामले ने खुफिया तंत्र की सतर्कता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक आतंकी का फर्जी पहचान के साथ राजधानी में रहना और सरकारी दस्तावेज हासिल कर लेना सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक माना जा रहा है।