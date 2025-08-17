बधाई हो कान्हा हुए है,छोटी काशी जयपुर में जन्मे कृष्ण कन्हाई,गोविन्ददेव मंदिर में बधाई का उद्घोष

जयपुर की छोटी काशी एक बार फिर भक्ति और उल्लास से सराबोर हो उठी। गोविन्ददेवजी मंदिर में आधी रात का वो क्षण जैसे समूचे ब्रह्मांड को थामे खड़ा था।

घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 पर पहुँचीं, भक्तों का इंतजार खत्म हुआ और शंखनाद के साथ भगवान श्रीकृष्ण का प्राकट्य हुआ। मंदिर प्रांगण में घड़ियाल, मंजीरे, मृदंग और ढोलक की ध्वनि गूँज उठी। 'राधे-राधे… गोविंद जय जय…' के जयकारों से पूरा दरबार गुंजायमान हो गया।

भगवान के प्राकट्य के उस दिव्य क्षण को देखकर हर भक्त भाव-विह्वल हो उठा। ऐसा लगा मानो द्वापर युग का नंदगाँव जीवंत हो उठा हो। “जन्मे ललना… नंदजी के अंगना, जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई…” की बधाइयाँ गूँजते ही वातावरण भक्ति और उल्लास से भर गया।

मध्यरात्रि के इस पावन क्षण पर मंदिर प्रांगण आस्था का महासागर बन गया। शंखध्वनि के साथ ही 31 हवाई तोपों की गर्जना हुई, जिसने कान्हा के जन्मोत्सव को और भी भव्य बना दिया। इसके साथ ही भगवान श्रीकृष्ण का 897 किलो पंचामृत से गोविंदाभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत जब ठाकुरजी के विग्रह पर अर्पित हुआ तो पूरा दरबार ‘जय कन्हैया लाल की’ के उद्घोष से गूंज उठा।

श्रद्धालु जन्माभिषेक के इस दिव्य दर्शन को अपनी आँखों में कैद करने के लिए आतुर दिखे। हजारों हाथ एक साथ भगवान की बलाइयाँ लेने को उठे और आँखों में आंसुओं की नमी लिए हर भक्त ने उस क्षण को अपने हृदय में संजो लिया।

मंदिर की सजावट अपने शिखर पर थी। स्वर्ण और रजत आभूषणों से सजे ठाकुरजी जब पालना झूले में विराजे तो भक्तों का हृदय उमंग और प्रेम से भर गया। घी के दीयों की लौ और फूलों की वर्षा ने दरबार की शोभा को अद्वितीय बना दिया। भजन-कीर्तन की मधुर धुनों पर भक्त झूम उठे।

“हाथी घोड़ा पाल की जय… कन्हैया लाल की जय” के जयकारे गूंजते ही मंदिर प्रांगण में भक्ति का उत्सव मानो चरम पर पहुँच गया। हर ओर राधे-राधे की धुन, हर गली और हर घर से उठती बधाइयों की आवाज़ ने छोटी काशी को कृष्णमय बना दिया।

गोविन्ददेवजी मंदिर ही नहीं, जयपुर के मोहल्लों और घरों में भी कान्हा के जन्म की बधाइयाँ गूंज उठीं। भक्तों ने मंदिरों में दीप जलाए और बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाया। मंदिर-मंदिर झांकी सजाई गई और हर कोई इस पर्व का साक्षी बनने उमड़ा।

श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी थी कि जन्माभिषेक झांकी के दर्शन करने के लिए होड़ मच गई। लेकिन इसके बावजूद भक्तों के चेहरे पर उल्लास और संतोष ही झलकता रहा। भक्तों ने माना कि यह अनुभव जीवनभर का संचित पुण्य है।