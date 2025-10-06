जयपुर-कोटा समेत 7 शहरों में सुबह-सुबह बारिश: सीकर में टंकियों से भरी पिकअप पलटी

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और टोंक में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर सुबह का मौसम पूरी तरह भीग गया।

राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सोमवार सुबह जयपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर, अजमेर, श्रीगंगानगर और टोंक में झमाझम बारिश हुई। कई जगहों पर सुबह का मौसम पूरी तरह भीग गया। बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं कई जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई। सीकर में तो बारिश के बीच प्लास्टिक की टंकियों से भरी एक पिकअप गाड़ी पलट गई, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

सीकर शहर के सूरजपोल गेट इलाके में सुबह करीब 7 बजे बारिश के दौरान हादसा हो गया। प्लास्टिक की टंकियों से भरी एक पिकअप सड़क पर बने गड्ढे में फंसकर पलट गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। बारिश के कारण सूरजपोल गेट क्षेत्र में करीब एक फीट तक पानी भर गया। कई दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा।

राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह करीब साढ़े छह बजे बादल छा गए और कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। मालवीय नगर, जेएलएन मार्ग, खातीपुरा रेलवे स्टेशन, वैषाली नगर और टोंक रोड सहित कई इलाकों में पानी बरसा। कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ। लोगों ने सोशल मीडिया पर बारिश के वीडियो और तस्वीरें शेयर किए।

कोटा में रविवार देर रात से ही बारिश का दौर शुरू हो गया था। कभी तेज तो कभी रुक-रुककर हो रही बरसात सोमवार सुबह तक जारी रही। शहर में कई इलाकों में पानी भर गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्थानीय मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोटा में औसतन 27 मिमी बारिश दर्ज की गई।

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 9 जिलों—जयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, भीलवाड़ा और बारां—में तेज बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, 20 जिलों में यलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, उत्तर भारत पर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर सिस्टम के कारण यह बारिश हो रही है। अगले दो दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है।

श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह 3:30 बजे से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। हल्की बूंदाबांदी ने तापमान गिरा दिया है और मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। लोग सुबह की सैर पर निकले तो बारिश की बौछारों ने उन्हें भीगने पर मजबूर कर दिया।

उदयपुर जिले के ऋषभदेव कस्बे में रविवार शाम 6:30 बजे से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो करीब 8 बजे तक जारी रहा। बारिश से कस्बे की सड़कों पर पानी भर गया। उदयपुर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर भी कई जगह जलभराव हुआ, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। खासतौर पर पीपली-ए से लेकर ऋषभदेव टोल प्लाजा तक पानी भरने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में सोमवार सुबह 8:30 बजे बारिश शुरू हुई, जो करीब 10 मिनट तक चली। बारिश से सड़कों और खेतों में पानी भर गया। वहीं बीकानेर में भी सुबह से लगातार बरसात जारी है। दो दिन पहले जहां तापमान 40 डिग्री था, वहीं बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है।