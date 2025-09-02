jaipur kota real estate pan masala companies income tax raid 18 locations जयपुर-कोटा में रियल स्टेट और पान मसाला कंपनियों पर छापेमारी, 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, Jaipur Hindi News - Hindustan
जयपुर-कोटा में रियल स्टेट और पान मसाला कंपनियों पर छापेमारी, 18 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड

जयपुर और कोटा में मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर, कोटाTue, 2 Sep 2025 10:52 AM
जयपुर और कोटा में मंगलवार सुबह आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रियल एस्टेट और पान मसाला कंपनियों से जुड़े 18 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई और फिलहाल जारी है।

जयपुर में हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप के आठ ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है। वहीं, कोटा में सिग्नेचर पान मसाला के सिद्धेश्वर गम्स के चार ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा गोकुल कृपा ग्रुप के बीआरबी डेवलपर्स के छह ठिकानों को भी आयकर टीम ने निशाने पर लिया है।

सूत्रों के अनुसार, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में कैश लेन-देन और आयकर अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की गई है। टीम ने सभी ठिकानों पर दस्तावेज खंगालने और वित्तीय लेन-देन से जुड़ी जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छापेमारी के दौरान कंपनियों से जुड़े खातों और जमीन-प्रॉपर्टी से संबंधित फाइलों की जांच की जा रही है।

इस कार्रवाई को लेकर पूरे रियल एस्टेट और पान मसाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कई जगहों पर आयकर विभाग की टीम को स्थानीय पुलिस का भी सहयोग मिला है ताकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। बताया जा रहा है कि यह छापेमारी लंबी चल सकती है और इसमें बड़े स्तर पर कैश लेन-देन और टैक्स चोरी के खुलासे की संभावना है।

प्रदेश में पिछले कुछ समय से रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े स्तर पर कैश ट्रांजैक्शन की शिकायतें सामने आ रही थीं। इसी कड़ी में हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप और अन्य कंपनियों के ठिकानों को आयकर विभाग ने टारगेट किया है। जयपुर और कोटा में चल रही इस कार्रवाई के नतीजों को लेकर कारोबार जगत की निगाहें टिकी हुई हैं।

