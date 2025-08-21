जयपुर-कोटा में झमाझम बरसात, 28 जिलों में अलर्ट: जोधपुर में तीन श्रद्धालु डूबे, झालावाड़ में 2 इंच पानी

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के 28 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के 28 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। जयपुर और कोटा में बुधवार शाम से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर गुरुवार को भी रुक-रुक कर जारी रहा। राजधानी जयपुर में बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं, जिससे कई जगह पेड़ गिर गए और बिजली आपूर्ति बाधित हुई।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले दो दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। इधर, बुधवार को जोधपुर में रामदेवरा यात्रा पर निकले तीन श्रद्धालुओं की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। वहीं झालावाड़ में 2 इंच से अधिक पानी बरसने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है।

राजधानी जयपुर में बुधवार शाम हुई तेज बरसात ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दी। बारिश के चलते कई इलाकों में पेड़ टूट गए, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं, कॉलोनियों में देर रात बिजली गुल हो गई। शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद भी हल्की बरसात का दौर जारी रहा।

टोंक, भीलवाड़ा, करौली, भरतपुर, अजमेर और पाली समेत कई जिलों में भी दोपहर बाद बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश दर्ज की गई है।

जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र के गादेरी गांव में तीन श्रद्धालुओं की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, नागौर के मेड़ता के डांगावास गांव से छह युवकों का ग्रुप मंगलवार को यात्रा के लिए निकला था। बुधवार दोपहर करीब दो बजे तेज गर्मी के कारण यह युवक हाथ-मुंह धोने के लिए गड्ढे के पास रुके थे। इसी दौरान तीन युवक पानी में उतर गए और गहरे गड्ढे में डूब गए।

मरने वालों की पहचान नरेंद्र (20) पुत्र लक्ष्मण राम जानी, सचिन (19) पुत्र अशोक और लखन उर्फ लकी (16) पुत्र जगदीश के रूप में हुई। घटना के बाद परिवार और गांव में गम का माहौल है।

झालावाड़ में बुधवार को जमकर बरसात हुई। शहर में 46 एमएम, झालरापाटन में 50, मनोहरथाना में 28 और अकलेरा में 45 एमएम बारिश दर्ज की गई। वहीं, झालावाड़ शहर में 2 इंच से अधिक पानी गिरा। तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई।

पिछले 24 घंटे में सिरोही के आबूरोड में 31, प्रतापगढ़ के धरियावद में 28, बांसवाड़ा के केसरपुरा में 21, राजसमंद के खमनोर में 10 और चित्तौड़गढ़ के कपासन में 20 एमएम बारिश दर्ज हुई।

उदयपुर के बारापाल में 14, गोगुंदा में 12, श्रीगंगानगर के हिंदूमलकोट में 16, कोटा में 19.5, जालोर में 18.5, बारां के किशनगंज में 25, डूंगरपुर के गलियाकोट में 15 और चिखली में 12 एमएम पानी बरसा।

मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में मानसून अगले दो दिन तक सक्रिय रहेगा। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम की स्थिति को देखते हुए खेती-बाड़ी से जुड़े कार्य करें।