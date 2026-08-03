24 राज्यों से जयपुर पहुंचे करणी सेना कार्यकर्ता, प्रदर्शन में पुलिस से झड़प; बैरिकेड तोड़ कलेक्ट्रेट पहुंचे

रैली को रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने कालवाड़ पुलिया और बाद में चौमूं पुलिया के नीचे भारी पुलिस बल तैनात किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे निकल गए। चौमूं पुलिया पर स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गई

रैली को रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने कालवाड़ पुलिया और बाद में चौमूं पुलिया के नीचे भारी पुलिस बल तैनात किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे निकल गए। चौमूं पुलिया पर स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गई

राजधानी जयपुर में सोमवार को श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से निकाली गई सवर्ण न्याय रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह तनाव की स्थिति बन गई। रैली को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे बढ़ गए। चौमूं पुलिया और कालवाड़ पुलिया के पास पुलिस और करणी सेना कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। हालांकि, भारी बारिश और पुलिस की रोक-टोक के बावजूद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंच गए, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया।

यूजीसी रोल बैक समेत कई मांगों को लेकर निकली रैली श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने यूजीसी रोल बैक और सवर्ण समाज से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को रावण गेट (कालवाड़ रोड) से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली निकाली। सुबह से ही रावण गेट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटने लगे थे। आयोजकों के अनुसार रैली में देश के 24 राज्यों से लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडे और बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया।

बैरिकेडिंग तोड़ आगे बढ़े प्रदर्शनकारी रैली को रोकने के लिए जयपुर पुलिस ने कालवाड़ पुलिया और बाद में चौमूं पुलिया के नीचे भारी पुलिस बल तैनात किया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स हटाकर आगे निकल गए। चौमूं पुलिया पर स्थिति अधिक तनावपूर्ण हो गई, जहां पुलिस और करणी सेना कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की हुई।

इसी दौरान डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण भी मौके पर मौजूद रहे। धक्का-मुक्की के दौरान उनके साथ भी प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने वाटर कैनन वाहन के पास पहुंचकर उसमें चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पीछे धकेल दिया।

रैली के बीच फंसी एंबुलेंस, प्रदर्शनकारियों ने दिया रास्ता रैली के दौरान एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। हालांकि, मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने मानवीय पहल दिखाते हुए तुरंत रास्ता खाली कराया और एंबुलेंस को सुरक्षित निकलने दिया। इसके बाद रैली दोबारा आगे बढ़ी। इस घटनाक्रम के दौरान बारिश भी जारी रही, लेकिन प्रदर्शनकारियों का काफिला कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ता रहा।

बारिश के बीच कलेक्ट्रेट पहुंचे हजारों लोग

बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे और आखिरकार कलेक्ट्रेट सर्किल पहुंच गए। यहां श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया था ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो।

24 दिन पहले शुरू हुई थी सवर्ण न्याय यात्रा करणी सेना अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर करीब 24 दिन पहले जयपुर से यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा बीकानेर के देशनोक पहुंची, जहां से सवर्ण न्याय यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई। जयपुर लौटने से पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे बेहोश हो गए थे। इसके बावजूद उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर यात्रा जारी रखी।

रविवार को यात्रा जयपुर पहुंची, जहां गोविंदपुरा से बजरंग द्वार तक मशाल जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। सोमवार को इसी यात्रा के समापन के तहत रावण गेट से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई।