जयपुर में पिता की हत्या का 7 साल बाद लिया बदला; इंस्टाग्राम रील से ढूंढा विजय का कार नंबर

पुलिस ने इस हत्याकांड में 7007 गैंग से जुड़े चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें अनीश गोल्या उर्फ जग्गू (21), कमलेश गोल्या उर्फ कमल उर्फ जोरू (23), युवराज चौधरी (23) और दिनेश चौधरी उर्फ दीनू शामिल हैं।

डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, विजय बाजिया और अनीश एक ही गांव के रहने वाले थे। करीब सात साल पहले जमीन विवाद के चलते विजय ने अपने भाई के साथ मिलकर शराब की दुकान पर अनीश के पिता कैलाश की हत्या कर दी थी।

जयपुर के करधनी इलाके में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के पीछे सात साल पुरानी रंजिश सामने आई है। जिस पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बेटा सालों से दुश्मनी पाले बैठा था, आखिरकार उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर हिसाब चुकता कर दिया। हत्या की साजिश इतनी फिल्मी थी कि आरोपियों ने विजय की गाड़ी का नंबर तक इंस्टाग्राम रील देखकर पता किया। फिर तीन कुल्हाड़ियां खरीदीं, उनके लिए डंडे तैयार करवाए और विजय की तलाश में निकल पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद मोबाइल बंद कर पांच घंटे तक इधर-उधर घूमते रहे, लेकिन पुलिस की घेराबंदी से बच नहीं सके।

पुलिस ने इस हत्याकांड में 7007 गैंग से जुड़े चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें अनीश गोल्या उर्फ जग्गू (21), कमलेश गोल्या उर्फ कमल उर्फ जोरू (23), युवराज चौधरी (23) और दिनेश चौधरी उर्फ दीनू शामिल हैं। चारों जोबनेर क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि अनीश ने अपने पिता कैलाश की हत्या का बदला लेने के लिए विजय बाजिया को निशाना बनाया।

सात साल पहले शराब की दुकान पर हुई थी पिता की हत्या डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के मुताबिक, विजय बाजिया और अनीश एक ही गांव के रहने वाले थे। करीब सात साल पहले जमीन विवाद के चलते विजय ने अपने भाई के साथ मिलकर शराब की दुकान पर अनीश के पिता कैलाश की हत्या कर दी थी। इस मामले में विजय जेल गया था और बाद में जमानत पर बाहर आ गया। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद भी विजय की दबंगई जारी रही। उसने अनीश के ताऊ के साथ भी मारपीट की थी। पुरानी रंजिश के चलते अनीश के मन में बदले की आग लगातार सुलग रही थी।

गाड़ी का नंबर भूल गए तो इंस्टाग्राम रील खंगाली पुलिस जांच में हत्या से पहले की पूरी कहानी भी सामने आई है। बुधवार सुबह अनीश और कमलेश ग्वार बेचने जा रहे थे। इसी दौरान गांव के पास उनकी मुलाकात विजय से हो गई। दोनों पक्षों के बीच फिर कहासुनी हो गई। इसके बाद अनीश और कमलेश ने विजय को ठिकाने लगाने की योजना बना ली।

दोनों हिंगोनिया पहुंचे और वहां से 250-250 रुपये में तीन कुल्हाड़ियां खरीदीं। कुल्हाड़ियों में डंडे लगवाए और कारपेंटर से उनकी धार तेज करवाई। इसके बाद अपने दो दोस्तों युवराज और दिनेश को भी साथ मिला लिया।

चारों को पता था कि विजय फॉर्च्यूनर से घूमता है, लेकिन वे उसकी गाड़ी का नंबर भूल गए थे। ऐसे में आरोपियों ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। विजय की रील खंगाली और उसमें दिखाई दी गाड़ी से उसका नंबर 0302 पता कर लिया। इसके बाद चारों विजय की तलाश में निकल पड़े।

टक्कर मारकर रोकी फॉर्च्यूनर, फिर कुल्हाड़ियों से हमला आरोपी हिंगोनिया की शराब दुकान से शराब खरीदने के बाद विजय को तलाशते हुए कालवाड़ रोड पहुंच गए। शाम को रॉयल सिटी चौराहे के पास विजय की फॉर्च्यूनर नजर आई तो आरोपियों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। विजय को भी हमले का अंदेशा था। इसी वजह से वह अपनी गाड़ी में कुल्हाड़ी रखता था।

कुछ देर बाद विजय होटल से निकलकर शराब की दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। विजय ने वहां से गाड़ी भगाई और रावण गेट की तरफ निकल गया। आरोपियों ने जगदंबा नगर में एक मोड़ पर फिर उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी। इससे गाड़ी का टायर फट गया और विजय फंस गया। इसके बाद बदमाशों ने उस पर कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या हो गई।

रात 8:12 बजे बंद किए मोबाइल, पांच घंटे बाद लौटे तो पुलिस ने दबोचा वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी जयसिंहपुरा पहुंचे। यहां रात 8 बजकर 12 मिनट पर अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए। इसके बाद रात 12 बजे तक इधर-उधर घूमते रहे। आरोपियों को लगा कि मोबाइल बंद करने से पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाएगी, लेकिन पुलिस ने पहले ही उनकी पहचान कर ली थी। देर रात वापस लौटते ही पुलिस ने चारों को पकड़ लिया।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि प्रोबेशनर आईपीएस आदिति भारद्वाज, एसीपी शिव कुमार भारद्वाज और एसएचओ सवाई सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी। वारदात के दौरान छत पर खड़े एक स्थानीय निवासी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। इसी वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में मदद मिली। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी गई। इसमें कालवाड़ थाने की स्पेशल टीम के गजानंद की अहम भूमिका रही।

आरोपियों के घर पहुंची आईजी की स्पेशल टीम, ट्रैक्टर-कार जब्त विजय बाजिया हत्याकांड के बाद पुलिस ने आरोपियों की संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश की स्पेशल टीमों ने आरोपियों के घरों पर दबिश दी। इस दौरान बीएनएसएस की धारा 106 के तहत तीन ट्रैक्टर, एक कार और एक जीप जब्त की गई।