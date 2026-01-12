Hindustan Hindi News
जयपुर की कच्ची बस्ती में युवक छिपकर चला रहा था नशे का धंधा, इंटेलिजेंस टिप-ऑफ पर 17 लाख की स्मैक जब्त

संक्षेप:

राजधानी जयपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और अशोक नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 

Jan 12, 2026 10:44 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी जयपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच और अशोक नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जयपुर क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस टीम से मिली सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ड्रग्स तस्करी में लिप्त एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 85 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 17 लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार आरोपी ड्रग्स की सप्लाई लेकर जयपुर पहुंचा था और शहर में इसे खपाने की फिराक में था। इसी दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाकर उसे धर दबोचा। यह कार्रवाई शनिवार रात अशोक नगर थाना क्षेत्र में की गई।

इंटेलिजेंस इनपुट पर दी गई दबिश

जयपुर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक युवक मध्य प्रदेश से स्मैक की खेप लेकर जयपुर आया है और अशोक नगर इलाके में सप्लाई करने वाला है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस टीम ने तत्काल स्थानीय थाना पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद संयुक्त टीम का गठन कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई।

शनिवार रात अशोक नगर क्षेत्र में संदिग्ध युवक की गतिविधियां देखी गईं। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से स्मैक बरामद हुई। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

23 वर्षीय तस्कर गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि कुशवाह (23) पुत्र निवासी रोन, जिला भिंड (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है। आरोपी पिछले काफी समय से जयपुर के अशोक नगर इलाके स्थित भोजपुरा कच्ची बस्ती में रह रहा था और यहीं से ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क चला रहा था।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी स्मैक की सप्लाई मध्य प्रदेश से लाकर जयपुर में युवाओं को बेचता था। वह छोटे-छोटे पुड़ियों में स्मैक बांटकर अलग-अलग इलाकों में सप्लाई करता था, ताकि पुलिस की नजर से बच सके।

85 ग्राम स्मैक बरामद

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 85 ग्राम स्मैक जब्त की है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्मैक काफी शुद्ध बताई जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 17 लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है।

ड्रग्स माफिया से कनेक्शन की जांच

अशोक नगर थाना पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी अकेला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित ड्रग्स नेटवर्क काम कर रहा है। पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि स्मैक की सप्लाई कहां से होती थी, जयपुर में किन-किन इलाकों में इसे बेचा जा रहा था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। इससे ड्रग्स माफिया तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

नशे के खिलाफ सख्त अभियान

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि जयपुर पुलिस नशे के कारोबार पर पूरी तरह सख्त है। ड्रग्स तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में नशे के खिलाफ और भी सघन अभियान चलाए जाएंगे, ताकि युवाओं को इस दलदल से बचाया जा सके।

फिलहाल पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस गिरफ्तारी के जरिए जयपुर में सक्रिय ड्रग्स नेटवर्क के कई अहम खुलासे हो सकते हैं।

