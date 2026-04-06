जयपुर में कबाड़ से निकली राइफल, 282 कारतूस और टाइगर की खाल… कैसे खुला राज? पढ़ें पूरी कहानी

राजधानी जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के बड़े जखीरे का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान गन हाउस संचालक मोहम्मद जहीरूद्दीन (64) के मकान से कबाड़ में छिपाकर रखी गई अवैध राइफल

राजधानी जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों के बड़े जखीरे का खुलासा हुआ है। कार्रवाई के दौरान गन हाउस संचालक मोहम्मद जहीरूद्दीन (64) के मकान से कबाड़ में छिपाकर रखी गई अवैध राइफल, सैकड़ों कारतूस और टाइगर की खाल बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई 2 अप्रैल को मोहल्ला बिसायतियान स्थित ‘शिकार गन हाउस’ और आरोपी के घर पर की गई। एटीएस को अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़ी इनपुट मिलने के बाद जयपुर पुलिस के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। करीब तीन घंटे तक चली तलाशी के दौरान शुरुआत में कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली, लेकिन घर के बाहर सीढ़ियों के पास पड़े कबाड़ की जांच में मामला खुल गया।

कबाड़ में रखे एक बड़े काले बैग की तलाशी लेने पर उसमें इंग्लैंड निर्मित .22 बोर की राइफल बरामद हुई, जो बिना लाइसेंस के पाई गई। इसके साथ ही बैग से 282 कारतूस भी बरामद किए गए, जो अलग-अलग बोर के बताए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में कारतूस मिलना अवैध हथियारों के संगठित नेटवर्क की ओर संकेत करता है।

तलाशी के दौरान एक पॉलिथीन थैली भी मिली, जिसमें टाइगर की खाल रखी हुई थी। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने प्राथमिक जांच में खाल की पुष्टि की। खाल की लंबाई करीब 48 इंच पाई गई है और उस पर ब्राउन रंग की धारियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। खाल के एक हिस्से पर गोली लगने जैसा निशान भी मिला है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि बाघ का शिकार किया गया था।

जोधपुर से जुड़ा खुलासा पुलिस जांच में सामने आया कि यह मामला 1 अप्रैल को जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में पकड़ी गई एक कार से जुड़ा हुआ है। उस दौरान पुलिस ने एक क्रेटा कार से हेड कॉन्स्टेबल अमीन खां (36) और एलडीसी वांगे खां (47) को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 12 बोर की अवैध बंदूक, 30 कारतूस और 12 हजार रुपए नकद बरामद हुए थे।

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यह हथियार जयपुर के ‘शिकार गन हाउस’ से खरीदा था। इसके बाद एटीएस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जयपुर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए।

रिकॉर्ड में हेरफेर कर बेचे जा रहे थे हथियार जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी जहीरूद्दीन हथियारों की बिक्री में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रहा था। पुलिस के अनुसार, उसने 12 बोर बंदूक के बदले करीब 1.20 लाख रुपए लिए थे। बंदूक को वैध दिखाने के लिए पुरानी 18 बोर बंदूक का सीरियल नंबर नई बंदूक पर अंकित कर दिया गया और उसे रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया।

इस तरह आरोपी लाइसेंस की आड़ में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस करीब 50 साल पुराने इस गन हाउस के सभी दस्तावेज और रजिस्टर पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या लंबे समय से अवैध हथियारों का कारोबार किया जा रहा था और किन-किन लोगों को हथियार सप्लाई किए गए।

आरोपी का दावा और आगे की कार्रवाई गिरफ्तार आरोपी जहीरूद्दीन का कहना है कि बरामद राइफल और टाइगर की खाल उसके दादा के समय से घर में रखी हुई थी। हालांकि पुलिस उसके इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है।