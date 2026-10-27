चेन्नई से जयपुर आई 2 करोड़ की इलायची; खेप देख अफसरों के उड़े होश

मौके पर कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के तीन बैग भी मिले। दस्तावेजों की जांच में दोनों तरह के सामान के लिए जीएसटी बिल और ई-वे बिल नहीं मिले।

मौके पर कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के तीन बैग भी मिले। दस्तावेजों की जांच में दोनों तरह के सामान के लिए जीएसटी बिल और ई-वे बिल नहीं मिले।

रेलवे की पार्सल बुकिंग में ऐसा खेल सामने आया है कि बिल्टी की रकम देखकर कोई भी चौंक जाए। जयपुर जंक्शन पर मंगलवार सुबह चेन्नई से आई ट्रेन में करीब 2 करोड़ रुपए की इलायची पकड़ी गई, लेकिन इस भारी-भरकम खेप की रेलवे बिल्टी महज 48 हजार रुपए की बनाई गई थी। यानी करोड़ों के माल को कागजों में बेहद कम कीमत पर भेजने का मामला सामने आया है। ऊपर से न जीएसटी बिल मिला और न ही ई-वे बिल। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने जांच की तो एसएलआर कोच से इलायची के 89 बैग बरामद हुए। इनका कुल वजन करीब 45 क्विंटल बताया जा रहा है। साथ ही कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के तीन बैग भी मिले हैं। अब इस मामले में जीएसटी चोरी के साथ रेलवे को किराए में हुए संभावित नुकसान की भी जांच की जा रही है।

48 हजार की बिल्टी, अंदर करोड़ों का माल मामले में सबसे चौंकाने वाली बात माल की कीमत और रेलवे बिल्टी के बीच का बड़ा अंतर है। अधिकारियों के मुताबिक, पार्सल बुकिंग के समय सामान की कीमत बताना जरूरी होता है। इसी आधार पर रेलवे का किराया तय किया जाता है। ऐसे में करीब 2 करोड़ रुपए की इलायची के लिए महज 48 हजार रुपए की बिल्टी बनाए जाने से बुकिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।

जांच के दौरान माल के साथ जरूरी जीएसटी बिल और ई-वे बिल भी नहीं मिले। इससे आशंका है कि माल की वास्तविक कीमत छिपाकर टैक्स बचाने की कोशिश की गई। हालांकि, माल की अंतिम कीमत और टैक्स देनदारी का आकलन होना अभी बाकी है।

एक महीने से चल रही थी निगरानी, मुखबिर ने खोला राज आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, चेन्नई से आने वाली ट्रेन के पार्सल कोच में बड़ी मात्रा में इलायची भेजे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद करीब एक महीने से इस खेप पर नजर रखी जा रही थी। मंगलवार सुबह सूचना के आधार पर ट्रेन के एसएलआर कोच की जांच की गई तो एक के बाद एक इलायची के 89 बैग सामने आ गए।

मौके पर कैल्शियम जिंक स्टेबलाइजर के तीन बैग भी मिले। दस्तावेजों की जांच में दोनों तरह के सामान के लिए जीएसटी बिल और ई-वे बिल नहीं मिले। इसके बाद मामला संबंधित विभागों तक पहुंचा और खेप को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई।

पार्सल बाबुओं की भूमिका पर सवाल, जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप करोड़ों रुपए का माल इतनी कम कीमत की बिल्टी पर कैसे बुक हो गया, अब इसकी पड़ताल की जा रही है। मामले में पार्सल बुकिंग से जुड़े कर्मचारियों और लीजधारक की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

अधिकारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पार्सल कर्मचारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया और प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की। अब यह पता लगाया जाएगा कि बुकिंग के समय माल की वास्तविक कीमत कम क्यों बताई गई और जरूरी टैक्स दस्तावेजों के बिना इतनी बड़ी खेप को रवाना कैसे कर दिया गया। हालांकि, जांच पूरी होने से पहले किसी कर्मचारी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।

20 से 25 लाख की जीएसटी चोरी का अनुमान आरपीएफ की सूचना पर सीजीएसटी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और माल की जांच की। अधिकारियों के अनुमान के अनुसार, इस मामले में करीब 20 से 25 लाख रुपए की जीएसटी चोरी हो सकती है। हालांकि, यह शुरुआती अनुमान है। माल की वास्तविक कीमत तय होने के बाद ही टैक्स की देनदारी स्पष्ट होगी।

माल मंगवाने वाली पार्टी को टैक्स जमा करने के लिए स्टेशन बुलाया गया, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद सीजीएसटी अधिकारी हेमंत अरोड़ा ने लिखित निर्देश दिए कि विभाग की अनुमति के बिना माल किसी को नहीं सौंपा जाए। निर्देश के बाद पूरी खेप को पार्सल गोदाम में सुरक्षित रखवा दिया गया।

अब कीमत तय होगी, फिर टैक्स और जुर्माने की कार्रवाई मामले में बुधवार को आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान माल की वास्तविक कीमत का आकलन किया जाएगा। इसके बाद जीएसटी और संभावित जुर्माने की वसूली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही यह भी जांच होगी कि रेलवे को कम कीमत की बिल्टी के कारण कितना आर्थिक नुकसान हुआ।