मेरे पास फालतू टाइम नहीं है... जयपुर में चाकू की नोक पर महिला से निकलवाए गहने

लुटेरे की यह पूरी करतूत शोरूम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। खास बात यह है कि कैमरे में सिर्फ बदमाश की हरकतें ही नहीं,

जयपुर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब दिनदहाड़े ज्वेलरी शोरूम में घुसकर चाकू की नोक पर लूटपाट करने से भी नहीं डर रहे। वैशाली नगर में मंगलवार सुबह एक नकाबपोश बदमाश ने ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया। हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर शोरूम में घुसे लुटेरे ने पहले सुरक्षा गार्ड को अपने कब्जे में लिया और फिर महिला कर्मचारी को चाकू दिखाकर गहने निकालने के लिए धमकाने लगा। इस दौरान वह बार-बार एक ही बात कहता रहा- ‘जल्दी निकाल, फालतू टाइम नहीं है। सिर्फ एक मिनट का टाइम दूंगा।’

लुटेरे की यह पूरी करतूत शोरूम में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। खास बात यह है कि कैमरे में सिर्फ बदमाश की हरकतें ही नहीं, बल्कि उसकी धमकियों की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है। महिला कर्मचारी लगातार उसे 'भैया' कहकर छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन बदमाश पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह चाकू से हमला करने की धमकी देकर सोने-चांदी के आभूषण समेटता रहा। वारदात के बाद वह बिना नंबर प्लेट की स्कूटी लेकर फरार हो गया।

सुबह 10:30 बजे शोरूम में घुसा नकाबपोश, गार्ड को पकड़कर दी धमकी वारदात वैशाली नगर स्थित SIRIUS JEWELS ज्वेलरी शोरूम की है। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे एक नकाबपोश बदमाश शोरूम के बाहर पहुंचा। उसके सिर पर हेलमेट और चेहरे पर नकाब था। हाथ में धारदार बड़ा चाकू लेकर आए बदमाश को सुरक्षा गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे धक्का देकर जबरन शोरूम में घुस गया।

अंदर पहुंचते ही उसने चाकू दिखाकर गार्ड को डराया और अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद महिला कर्मचारी को निशाना बनाया। बदमाश ने उसे चाकू दिखाते हुए सोने-चांदी के गहने निकालकर देने को कहा। विरोध करने या शोर मचाने पर हमला करने की धमकी भी दी। अचानक हुए इस हमले से शोरूम में मौजूद कर्मचारी सहम गए।

जल्दी निकाल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है' लूट की वारदात का जो CCTV फुटेज सामने आया है, उसमें बदमाश की बेखौफी साफ दिखाई दे रही है। वह महिला कर्मचारी को लगातार गहने निकालने के लिए दबाव डालता है। महिला बार-बार उसे 'भैया' कहकर ऐसा नहीं करने की गुहार लगाती है, लेकिन बदमाश उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता।

वह फिल्मी अंदाज में धमकाते हुए कहता है- 'जल्दी निकाल, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। सिर्फ एक मिनट का टाइम दूंगा।' इसके बाद वह महिला कर्मचारी से गहने निकलवाता है। बदमाश के हाथ में बड़ा चाकू देखकर कर्मचारी इतनी डर जाती है कि उसके सामने विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती।

CCTV में बदमाश की आवाज और उसकी हरकतें दोनों रिकॉर्ड हुई हैं। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर लुटेरे की पहचान और उसके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुटी है।

बिना नंबर की स्कूटी से आया, वारदात कर उसी से भागा बदमाश ने वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। चेहरे पर नकाब और सिर पर हेलमेट पहनकर आया था, ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। इतना ही नहीं, जिस स्कूटी से वह शोरूम पहुंचा था, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं थी।

लूटपाट करने के बाद वह उसी बिना नंबर की स्कूटी से मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शोरूम में लगे CCTV फुटेज खंगाले और आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग भी जुटाई है।

पुलिस ने बनाया भागने का रूट चार्ट, जगह-जगह दबिश पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर बदमाश के भागने का रूट चार्ट तैयार किया है। शहर में नाकाबंदी कराई गई है और संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लुटेरा किस रास्ते से आया और वारदात के बाद किस तरफ भागा।