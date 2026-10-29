जयपुर में ज्वेलर भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग; बचाने दौड़ी महिला पर धायं-धायं

दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिला सीमा गुप्ता (32) उन्हें बचाने दौड़ी। महिला ने बदमाशों को पत्थर लेकर खदेड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके पैर में भी गोली मार दी।

जामडोली थाना पुलिस के अनुसार, राधा गोविंद विहार निवासी सोनू स्वर्णकार उर्फ सोनी (35) और निशु सोनी (38) इलाके में एसआर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम चलाते हैं।

जयपुर के जामडोली में बुधवार रात बदमाशों ने सरेराह जमकर तांडव मचाया। शोरूम बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे ज्वेलर भाइयों को बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। पहले फायरिंग की और फिर लाठी-सरियों से दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर भाइयों को बेरहमी से पीटा और गहनों के छोटे बॉक्स व सोने की चेन छीनकर भागने लगे।

इसी दौरान दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिला सीमा गुप्ता (32) उन्हें बचाने दौड़ी। महिला ने बदमाशों को पत्थर लेकर खदेड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके पैर में भी गोली मार दी। इसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वारदात में दोनों ज्वेलर भाइयों और महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

1. शोरूम से निकले, रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया जामडोली थाना पुलिस के अनुसार, राधा गोविंद विहार निवासी सोनू स्वर्णकार उर्फ सोनी (35) और निशु सोनी (38) इलाके में एसआर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम चलाते हैं। बुधवार रात करीब 8 बजे दोनों भाई शोरूम बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया।

घायल निशु सोनी के मुताबिक, जिस जगह हमला हुआ, वहां अंधेरा रहता है। वे वहां पहुंचे ही थे कि अचानक तीन-चार युवक सरिए लेकर आ गए और बड़े भाई पर टूट पड़े। निशु ने भाई को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी सरियों से हमला कर दिया।

2. विरोध किया तो बरसाए सरिए, गहने भी छीन ले गए निशु के मुताबिक, दोनों भाई लगातार बचाओ-बचाओ चिल्लाते रहे। बदमाशों ने उन पर फायरिंग भी की। जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपियों ने उन्हें नहीं छोड़ा और करीब तीन मिनट तक मारपीट करते रहे।

बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने विरोध किया। परिवार का दावा है कि आरोपी बैग से दो-तीन छोटे ज्वेलरी बॉक्स और निशु की सोने की चेन छीनकर ले गए। बैग में सोने और चांदी के गहने थे।

निशु ने बताया कि वे दुकान बंद करने के बाद रोजाना ज्वेलरी घर ले जाते थे। आशंका है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर रखी थी और उन्हें भाइयों के आने-जाने के समय की जानकारी थी।

3. भाइयों को बचाने पत्थर लेकर दौड़ी महिला, बदमाशों ने मारी गोली दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर सामने वाले घर में रहने वाली सीमा गुप्ता बाहर निकलीं। सीमा की देवरानी के मुताबिक, बाहर तेज आवाज सुनकर परिवार को लगा कि कहीं लड़ाई या एक्सीडेंट हुआ है। बाहर आकर देखा तो कई बदमाश जमीन पर गिरे दो लोगों को पीट रहे थे।

इस पर सीमा 'चोर-चोर' चिल्लाते हुए पत्थर लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ीं। बदमाश भागने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सीमा के पैर में गोली मार दी। सीमा के पति आगरा में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी दो बेटियां हैं।

200 मीटर दूर पुलिस वैन, फिर भी देरी का आरोप घायल भाइयों के बड़े भाई सुरेंद्र सोनी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर पुलिस वैन मौजूद थी, इसके बावजूद पुलिस लगभग पांच मिनट बाद पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनके भाइयों पर दो और महिला पर एक गोली चलाई।

सुरेंद्र के मुताबिक, बैग में ज्वेलरी के 15 से 17 डिब्बे थे, जिनमें से बदमाश दो-तीन डिब्बे ले गए। वहीं, घायल निशु ने बताया कि हमला करने वाले बदमाशों ने चेहरे नहीं ढके थे। उन्होंने बदमाशों की संख्या सात बताई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने छह से ज्यादा बदमाश होने का दावा किया है।