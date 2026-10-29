जयपुर में ज्वेलर भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग; बचाने दौड़ी महिला पर धायं-धायं
दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिला सीमा गुप्ता (32) उन्हें बचाने दौड़ी। महिला ने बदमाशों को पत्थर लेकर खदेड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके पैर में भी गोली मार दी।
जयपुर के जामडोली में बुधवार रात बदमाशों ने सरेराह जमकर तांडव मचाया। शोरूम बंद कर स्कूटी से घर लौट रहे ज्वेलर भाइयों को बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया। पहले फायरिंग की और फिर लाठी-सरियों से दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग लूटने की कोशिश की। विरोध करने पर भाइयों को बेरहमी से पीटा और गहनों के छोटे बॉक्स व सोने की चेन छीनकर भागने लगे।
इसी दौरान दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिला सीमा गुप्ता (32) उन्हें बचाने दौड़ी। महिला ने बदमाशों को पत्थर लेकर खदेड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसके पैर में भी गोली मार दी। इसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वारदात में दोनों ज्वेलर भाइयों और महिला समेत तीन लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
1. शोरूम से निकले, रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया
जामडोली थाना पुलिस के अनुसार, राधा गोविंद विहार निवासी सोनू स्वर्णकार उर्फ सोनी (35) और निशु सोनी (38) इलाके में एसआर ज्वेलर्स के नाम से शोरूम चलाते हैं। बुधवार रात करीब 8 बजे दोनों भाई शोरूम बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने उन्हें निशाना बना लिया।
घायल निशु सोनी के मुताबिक, जिस जगह हमला हुआ, वहां अंधेरा रहता है। वे वहां पहुंचे ही थे कि अचानक तीन-चार युवक सरिए लेकर आ गए और बड़े भाई पर टूट पड़े। निशु ने भाई को बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी सरियों से हमला कर दिया।
2. विरोध किया तो बरसाए सरिए, गहने भी छीन ले गए
निशु के मुताबिक, दोनों भाई लगातार बचाओ-बचाओ चिल्लाते रहे। बदमाशों ने उन पर फायरिंग भी की। जमीन पर गिरने के बाद भी आरोपियों ने उन्हें नहीं छोड़ा और करीब तीन मिनट तक मारपीट करते रहे।
बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन भाइयों ने विरोध किया। परिवार का दावा है कि आरोपी बैग से दो-तीन छोटे ज्वेलरी बॉक्स और निशु की सोने की चेन छीनकर ले गए। बैग में सोने और चांदी के गहने थे।
निशु ने बताया कि वे दुकान बंद करने के बाद रोजाना ज्वेलरी घर ले जाते थे। आशंका है कि बदमाशों ने पहले से रेकी कर रखी थी और उन्हें भाइयों के आने-जाने के समय की जानकारी थी।
3. भाइयों को बचाने पत्थर लेकर दौड़ी महिला, बदमाशों ने मारी गोली
दोनों भाइयों की चीख-पुकार सुनकर सामने वाले घर में रहने वाली सीमा गुप्ता बाहर निकलीं। सीमा की देवरानी के मुताबिक, बाहर तेज आवाज सुनकर परिवार को लगा कि कहीं लड़ाई या एक्सीडेंट हुआ है। बाहर आकर देखा तो कई बदमाश जमीन पर गिरे दो लोगों को पीट रहे थे।
इस पर सीमा 'चोर-चोर' चिल्लाते हुए पत्थर लेकर बदमाशों के पीछे दौड़ीं। बदमाश भागने लगे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने सीमा के पैर में गोली मार दी। सीमा के पति आगरा में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उनकी दो बेटियां हैं।
200 मीटर दूर पुलिस वैन, फिर भी देरी का आरोप
घायल भाइयों के बड़े भाई सुरेंद्र सोनी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर पुलिस वैन मौजूद थी, इसके बावजूद पुलिस लगभग पांच मिनट बाद पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनके भाइयों पर दो और महिला पर एक गोली चलाई।
सुरेंद्र के मुताबिक, बैग में ज्वेलरी के 15 से 17 डिब्बे थे, जिनमें से बदमाश दो-तीन डिब्बे ले गए। वहीं, घायल निशु ने बताया कि हमला करने वाले बदमाशों ने चेहरे नहीं ढके थे। उन्होंने बदमाशों की संख्या सात बताई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने छह से ज्यादा बदमाश होने का दावा किया है।
पुलिस ने नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की
एसीपी जितेंद्र सिंह ने बताया कि फायरिंग की सूचना मिलते ही जामडोली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इलाके में नाकाबंदी कराई गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।