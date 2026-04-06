घूमने आई जापानी महिला से जयपुर में छेड़छाड़ ; 5 युवकों की करतूत CCTV में कैद
जयपुर के आमेर इलाके में विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। जापान से राजस्थान घूमने आई महिला रविवार सुबह करीब 8 बजे जयगढ़ किले के पास स्थित इलाके में घूमने पहुंची थी।
जयपुर के आमेर इलाके में विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। जापान से राजस्थान घूमने आई महिला रविवार सुबह करीब 8 बजे जयगढ़ किले के पास स्थित इलाके में घूमने पहुंची थी। वह महल परिसर से गणेश मंदिर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में सुनसान जगह देखकर पांच युवकों ने उसे घेर लिया।
अश्लील हरकतें, छेड़छाड़ कर डराने की कोशिश
आरोप है कि युवकों ने महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए अश्लील हरकतें शुरू कर दीं। अचानक हुई इस घटना से महिला घबरा गई, लेकिन आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए उसे डराने और परेशान करने की कोशिश की।
हिम्मत दिखाकर शोर मचाया, बची जान
डरी सहमी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। महिला की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग सतर्क हुए और पास ही तैनात सिक्योरिटी गार्ड मौके की ओर बढ़ा। स्थिति बिगड़ती देख आरोपी युवक वहां से फरार हो गए।
गार्ड ने दी सूचना, बदहवास हालत में पहुंची पीड़िता
घटना के बाद पीड़िता बदहवास हालत में सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंची। गार्ड ने तुरंत आमेर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूरी घटना की जानकारी ली।
2-3 दिन पहले ही जापान से आई थी महिला
पुलिस के अनुसार, पीड़िता 2-3 दिन पहले ही जापान से राजस्थान घूमने आई थी और जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रही थी। इस घटना ने उसके सफर को भयावह अनुभव में बदल दिया।
CCTV में दिखे संदिग्ध, पहचान में जुटी पुलिस
घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। एक कैमरे में पांच संदिग्ध युवक पहाड़ी से नीचे उतरते हुए दिखाई दिए हैं। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
स्थानीय बदमाशों और गाइडों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा
आमेर थाने के SHO गौतम डोटासरा ने बताया कि संदिग्धों के हुलिए के आधार पर स्थानीय बदमाशों, गाइडों और आसपास के लोगों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस टीमों को आरोपियों की तलाश में लगाया गया है।
जल्द गिरफ्तारी का दावा, मामला दर्ज
पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। SHO ने दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पर्यटन सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना ने एक बार फिर जयपुर जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन शहर में महिलाओं, खासकर विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे मामलों से प्रदेश की छवि पर भी असर पड़ता है।
सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी, पुलिस अलर्ट
फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। साथ ही, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने और गश्त तेज करने की बात भी कही जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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