jaipur janmashtami traffic plan govind devji iskcon temple entry routes जयपुर में जन्माष्टमी पर क्या है ट्रैफिक प्लान, गोविंद देवजी, इस्कॉन मंदिर में भक्तों को किन मार्गों से मिलेगा प्रवेश?, Jaipur Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur janmashtami traffic plan govind devji iskcon temple entry routes

जयपुर में जन्माष्टमी पर क्या है ट्रैफिक प्लान, गोविंद देवजी, इस्कॉन मंदिर में भक्तों को किन मार्गों से मिलेगा प्रवेश?

प्रदेशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही प्रमुख कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 16 Aug 2025 02:57 PM
share Share
Follow Us on
जयपुर में जन्माष्टमी पर क्या है ट्रैफिक प्लान, गोविंद देवजी, इस्कॉन मंदिर में भक्तों को किन मार्गों से मिलेगा प्रवेश?

प्रदेशभर में आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही प्रमुख कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। शाम तक लाखों श्रद्धालुओं के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात प्रबंधन योजना लागू की है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार जन्माष्टमी महोत्सव के दौरान गोविंद देवजी मंदिर, गोपीनाथजी मंदिर, अक्षय पात्र और मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर में विशेष आयोजन होंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए परकोटा, जगतपुरा और मानसरोवर क्षेत्रों में ट्रैफिक डायवर्जन और पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है।

जन्माष्टमी के अवसर पर ट्रैफिक पुलिस ने परकोटे में हल्के माल वाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। चांदपोल गेट, न्यूगेट, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, रामगंज चौपड़ और जोरावर सिंह गेट से परकोटे में वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा।

गोविंद देवजी मंदिर आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन भूमिगत पार्किंग चौगान स्टेडियम, जलेबी चौक, सब्जी मंडी जनता मार्केट और जे.डी.ए. की भूमिगत पार्किंग रामनिवास बाग में पार्क कर सकेंगे। मंदिर सेवक पासधारी वाहनों के लिए ग्लोब ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया है।

सार्दुल सिंह की नाल से आतिश मार्केट, सिटी पैलेस और जलेबी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों की एंट्री और पार्किंग पूरी तरह निषेध रहेगी। काले हनुमान जी मंदिर व कॅवर नगर की तरफ से आने वाले भक्त अपने वाहन झूलेलाल मंदिर के पास खाली जमीन पर पार्क कर सकेंगे। ब्रह्मपुरी की तरफ से आने वाले वाहन पौंड्रिक उद्यान के सामने पार्क किए जा सकेंगे।

गणगौरी बाजार और चौगान चौराहा की तरफ से मंदिर जाने वाले श्रद्धालु अपने वाहन चौगान स्टेडियम की भूमिगत पार्किंग में खड़े करेंगे। वहीं, जलेबी चौक से सभी प्रकार के वाहनों का निकास नगर परिषद की मोरी और आतिश मार्केट से होगा।

चारदिवारी में संचालित होने वाली बस और मिनी बसों का प्रवेश भी जन्माष्टमी के दौरान निषेध रहेगा। इनका संचालन समानान्तर मार्गों से किया जाएगा। पुलिस ने अपील की है कि गोविंद देवजी मंदिर और जलेबी चौक के पास सीमित पार्किंग होने के कारण श्रद्धालु अपने वाहन रामनिवास बाग की जे.डी.ए. भूमिगत पार्किंग में खड़ा कर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।

मानसरोवर स्थित इस्कॉन मंदिर के आसपास भी भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इस्कॉन तिराहा पत्रकार कॉलोनी से इस्कॉन मंदिर की तरफ जाने वाले सामान्य वाहनों को डायवर्ट कर समानान्तर मार्गों से संचालित किया जाएगा।

इसी तरह इस्कॉन तिराहा मुहाना मंडी से इस्कॉन मंदिर की ओर जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। गोवर्धन हाईट्स से इस्कॉन मंदिर और मुहाना मंडी केसर चौराहा की तरफ आने वाले भारी वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा।

अक्षय पात्र मंदिर के आसपास भी ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। बॉम्बे अस्पताल चौराहा से अक्षय पात्र मंदिर की तरफ जाने वाले भारी वाहन, जीवन रेखा अस्पताल तिराहा, एन.आर.आई. चौराहा, एस.बी.आई. तिराहा, डी.मार्ट चौराहा और द्वारकापुरी सर्किल से अक्षय पात्र मंदिर की तरफ जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जाएगा।

ज्ञान विहार मार्ग तिराहा से अक्षय पात्र मंदिर की तरफ जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा।

पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जन्माष्टमी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से ट्रैफिक पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में भक्तों को चाहिए कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन साधनों से मंदिरों तक पहुंचे।

जयपुर पुलिस ने साफ किया है कि ट्रैफिक नियमों और सुरक्षा व्यवस्था के पालन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मंदिरों के आसपास पुलिसकर्मियों और ट्रैफिक वार्डन की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और भक्त आसानी से दर्शन कर सकें।

इस तरह जन्माष्टमी के अवसर पर जयपुर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष इंतज़ाम किए गए हैं, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के त्योहार की खुशियों का आनंद ले सकें।

Traffic News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।