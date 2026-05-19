जयपुर में IPL का महामुकाबला आज, भारी वाहनों की एंट्री बंद, जानिए पार्किंग व्यवस्था

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम होने वाले हाई-वोल्टेज आईपीएल मुकाबले को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच के मद्देनज़र जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम होने वाले हाई-वोल्टेज आईपीएल मुकाबले को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच के मद्देनज़र जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है, ताकि आमजन को जाम जैसी समस्याओं से राहत मिल सके।

स्टेडियम के आसपास नो-पार्किंग जोन घोषित पुलिस प्रशासन ने स्टेडियम के चारों ओर के क्षेत्रों को पूरी तरह ‘नो-पार्किंग जोन’ घोषित कर दिया है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात का दबाव बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग पहले से ही चिन्हित कर लिए गए हैं।

बढ़ते दबाव पर इन रास्तों से डायवर्ट होगा ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यदि शाम के समय ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक बढ़ता है, तो सामान्य यातायात को यूनिवर्सिटी मोड़, गांधीनगर मोड़, जेडीए चौराहा और स्टैच्यू सर्किल जैसे प्रमुख स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा। इन मार्गों के समानांतर सड़कों का उपयोग कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई गई है।

ईस्ट और नॉर्थ गेट के लिए पार्किंग व्यवस्था मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है। पूर्वी द्वार (East Gate) से प्रवेश करने वाले दर्शकों के लिए सुबोध कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं उत्तरी द्वार (North Gate) से आने वाले वाहनों को हाईकोर्ट अंडरग्राउंड पार्किंग, एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और अंबेडकर सर्किल के पास पार्क करने की व्यवस्था की गई है।

वेस्ट और साउथ गेट के लिए अलग प्लान पश्चिमी द्वार (West Gate) की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए अमरूदों का बाग पार्किंग स्थल तय किया गया है। यहां पार्क किए गए वाहनों का निकास कठपुतली रोड की ओर से होगा, जिससे भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दक्षिणी गेट (VIP एंट्री) के लिए आर्चरी ग्राउंड, तारण ताल और टेनिस ग्राउंड में पार्किंग की सुविधा दी गई है। वीआईपी वाहनों के लिए स्टेडियम परिसर के अंदर ‘साउथ ब्लॉक’ में विशेष पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

1700 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को दबोचा इसी बीच जयपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस की एक विशेष टीम ने एक शातिर आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 1,700 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। यह ऑपरेशन कई राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए अंजाम दिया गया। तकनीकी इनपुट और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीमों ने लगातार निगरानी बनाए रखी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की मुस्तैदी की हो रही चर्चा पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन उनकी सतर्कता और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।