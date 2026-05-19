जयपुर में IPL का महामुकाबला आज, भारी वाहनों की एंट्री बंद, जानिए पार्किंग व्यवस्था
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम होने वाले हाई-वोल्टेज आईपीएल मुकाबले को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच के मद्देनज़र जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है
राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार शाम होने वाले हाई-वोल्टेज आईपीएल मुकाबले को लेकर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होने वाले इस मैच के मद्देनज़र जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है, ताकि आमजन को जाम जैसी समस्याओं से राहत मिल सके।
स्टेडियम के आसपास नो-पार्किंग जोन घोषित
पुलिस प्रशासन ने स्टेडियम के चारों ओर के क्षेत्रों को पूरी तरह ‘नो-पार्किंग जोन’ घोषित कर दिया है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, मैच के दौरान दर्शकों की भारी भीड़ को देखते हुए यातायात का दबाव बढ़ने की पूरी संभावना है, जिसके लिए वैकल्पिक मार्ग पहले से ही चिन्हित कर लिए गए हैं।
बढ़ते दबाव पर इन रास्तों से डायवर्ट होगा ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि यदि शाम के समय ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक बढ़ता है, तो सामान्य यातायात को यूनिवर्सिटी मोड़, गांधीनगर मोड़, जेडीए चौराहा और स्टैच्यू सर्किल जैसे प्रमुख स्थानों से डायवर्ट किया जाएगा। इन मार्गों के समानांतर सड़कों का उपयोग कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से संचालित करने की योजना बनाई गई है।
ईस्ट और नॉर्थ गेट के लिए पार्किंग व्यवस्था
मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है। पूर्वी द्वार (East Gate) से प्रवेश करने वाले दर्शकों के लिए सुबोध कॉलेज ग्राउंड में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं उत्तरी द्वार (North Gate) से आने वाले वाहनों को हाईकोर्ट अंडरग्राउंड पार्किंग, एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड और अंबेडकर सर्किल के पास पार्क करने की व्यवस्था की गई है।
वेस्ट और साउथ गेट के लिए अलग प्लान
पश्चिमी द्वार (West Gate) की ओर से आने वाले दर्शकों के लिए अमरूदों का बाग पार्किंग स्थल तय किया गया है। यहां पार्क किए गए वाहनों का निकास कठपुतली रोड की ओर से होगा, जिससे भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दक्षिणी गेट (VIP एंट्री) के लिए आर्चरी ग्राउंड, तारण ताल और टेनिस ग्राउंड में पार्किंग की सुविधा दी गई है। वीआईपी वाहनों के लिए स्टेडियम परिसर के अंदर ‘साउथ ब्लॉक’ में विशेष पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
1700 किलोमीटर पीछा कर आरोपी को दबोचा
इसी बीच जयपुर पुलिस की एक बड़ी सफलता भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस की एक विशेष टीम ने एक शातिर आरोपी को पकड़ने के लिए करीब 1,700 किलोमीटर तक उसका पीछा किया। यह ऑपरेशन कई राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए अंजाम दिया गया। तकनीकी इनपुट और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस टीमों ने लगातार निगरानी बनाए रखी और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की मुस्तैदी की हो रही चर्चा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह ऑपरेशन उनकी सतर्कता और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील
एक ओर जहां शहर आईपीएल के रोमांच में डूबने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जयपुरवासियों से अपील की गई है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, ताकि शहर की व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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