जयपुर में इनविज़िबल आतंकी, एक साल तक पहचान छिपाकर रचता रहा बड़ा नेटवर्क; सिस्टम को ऐसे किया हैक

राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके से सामने आया आतंकी कनेक्शन सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलर्ट बन गया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी उमर हारिस उर्फ ‘खरगोश’ ने जिस सुनियोजित तरीके से अपनी पहचान छिपाकर एक साल तक यहां डेरा डाले रखा,

राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके से सामने आया आतंकी कनेक्शन सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलर्ट बन गया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी उमर हारिस उर्फ ‘खरगोश’ ने जिस सुनियोजित तरीके से अपनी पहचान छिपाकर एक साल तक यहां डेरा डाले रखा, उसने सुरक्षा व्यवस्था की कई परतों को बेनकाब कर दिया है। फर्जी दस्तावेज, लंबा किरायानामा, सीमित दिनचर्या और डिजिटल गतिविधियों के सहारे उसने ऐसा साइलेंट नेटवर्क खड़ा किया, जिसका खुलासा अब जांच एजेंसियों को चौंका रहा है।

एक साल तक गुमनाम, बिना संपर्क के ‘अदृश्य’ जिंदगी आतंकी की सबसे बड़ी ताकत उसकी गुमनामी रही। उसने खुद को ‘सज्जाद’ नाम से पेश किया और जयसिंहपुरा खोर के सड़वा मोड़ स्थित राशिद विहार कॉलोनी में एक छोटे से कमरे में रहने लगा। करीब 1500 रुपए महीने के किराए पर लिया गया यह कमरा उसके लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था और न ही किसी तरह की सामाजिक गतिविधियों में शामिल होता था। उसकी यही दूरी उसे शक के दायरे से बाहर रखती रही।

16 घंटे लैपटॉप पर, बाहर सिर्फ नमाज के लिए उसकी दिनचर्या बेहद सीमित और संदिग्ध थी। वह दिन के करीब 16 घंटे लैपटॉप पर काम करता रहता था। आसपास के लोगों ने बताया कि वह शायद ही कभी बाहर निकलता था सिर्फ नमाज के लिए पास की मस्जिद तक जाता और तुरंत लौट आता।

जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि इतने लंबे समय तक लैपटॉप पर वह किस तरह की गतिविधियां चला रहा था और किन-किन नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।

फर्जी किरायानामा: साजिश का मास्टरस्ट्रोक करीब एक साल तक इलाके में रहने के बाद आतंकी ने अपनी योजना के अगले चरण को अंजाम दिया। उसने 8 साल का फर्जी किरायानामा तैयार करवाया और उसे नोटरी से प्रमाणित भी करा लिया।

इस दस्तावेज के आधार पर उसने खुद को लंबे समय से इस पते पर रहने वाला साबित किया। यही नहीं, इसी फर्जी पहचान के जरिए उसने ‘सज्जाद’ नाम से पासपोर्ट तक बनवा लिया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया। लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने के कारण पुलिस ने अन्य जगहों की गहराई से जांच नहीं की और यहीं सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई।

ई-मित्र से आसान हुआ फर्जीवाड़ा जांच में सामने आया है कि उसने ई-मित्र सेवाओं का इस्तेमाल कर दस्तावेजी प्रक्रिया को आसान बनाया। सरकारी सिस्टम की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने अपनी फर्जी पहचान को वैध रूप दे दिया।

इसके बाद वह इंडोनेशिया और फिर सऊदी अरब तक पहुंचने में सफल रहा जो इस पूरे नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की ओर इशारा करता है।

सुनसान लोकेशन: सोची-समझी चाल आतंकी ने अपने ठिकाने का चुनाव भी बेहद रणनीतिक तरीके से किया। सड़वा मोड़ और राशिद विहार कॉलोनी जैसे इलाके अपेक्षाकृत सुनसान और कम आवाजाही वाले हैं। यहां पहुंचना आसान नहीं, जिससे बाहरी निगरानी भी कम रहती है।

इसी वजह से वह एक साल तक बिना किसी शक के यहां रह सका। स्थानीय लोग भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए। कुछ लोगों के अनुसार, उसने अलग-अलग लोगों को अपना नाम ‘अमजद’ भी बताया था।

खेत में बने मकान में छिपा नेटवर्क जांच में यह भी सामने आया कि वह राशिद विहार कॉलोनी के पास एक खेत में बने मकान में रह रहा था, जहां पांच भाइयों सद्दाम, आमिर हसन, जामिर, राहुल और अफरीदी का निवास है। इसी परिसर में उसने किराए पर कमरा लिया था।

हाल ही में जम्मू पुलिस और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां दबिश दी थी और कई लोगों से पूछताछ कर कुछ को हिरासत में भी लिया।

सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा अलर्ट यह पूरा मामला सिर्फ एक आतंकी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सिस्टम में मौजूद खामियों की ओर इशारा करता है। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट बनवाना, पुलिस वेरिफिकेशन में चूक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग ये सभी पहलू अब जांच के केंद्र में हैं।