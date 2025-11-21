जयपुर में इंटरनेशनल कॉल सेंटर ठगी का पर्दाफाश, एप्पल-अमेजन के नाम पर अमेरिकन्स को चूना, 60 गिरफ्तार

संक्षेप: जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेजन और एप्पल जैसी वैश्विक टेक कंपनियों के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले विशाल कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेजन और एप्पल जैसी वैश्विक टेक कंपनियों के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले विशाल कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़ किया है। शहर के मालवीय नगर और प्रताप नगर में चल रहे दो फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर कुल 60 युवक-युवतियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 49 पुरुष और 11 महिलाएं शामिल हैं। कार्रवाई में कई डिजिटल उपकरण, बैंकिंग डेटा और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर भी जब्त किए गए।

जयपुर कमिश्नर सचिन मित्तल (IPS) ने शुक्रवार को मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शहर में फर्जी कॉल सेंटरों और साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी के तहत स्पेशल पुलिस आयुक्त राहुल प्रकाश (IPS) के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने 19 नवंबर को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर यह छापा मारा।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व संजीव कुमार नैन (IPS) के निर्देशन में मालवीय नगर और प्रताप नगर थाना क्षेत्रों की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की।

मालवीय नगर थानाधिकारी विजयपाल, प्रताप नगर थानाधिकारी राजेंद्र शर्मा और रामनगरिया थानाधिकारी चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने होटल द स्पार्क इन और सेक्टर 16, प्रताप नगर स्थित एक मकान में छापा मारा।

सूचना थी कि यहां अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाला एक संगठित साइबर गिरोह सक्रिय है, जो अमेजन और एप्पल कस्टमर केयर का फर्जी रूप धारण कर विदेशों में बैठे उपभोक्ताओं से ठगी करता है।

पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह उन ग्राहकों को निशाना बनाता था जो इंटरनेट पर अमेजन या एप्पल कस्टमर केयर नंबर खोजते थे। गूगल सर्च में उनके नकली कॉल सेंटर के नंबर ऊपर दिखाई देते थे। ग्राहक जब कॉल करता, तो गिरोह का ‘डायलर’ उसे विश्वास में लेते हुए बैंक अकाउंट में समस्या होने की बात कहता और कॉल आगे ‘क्लोजर’ को ट्रांसफर कर देता।

‘क्लोजर’ खुद को बैंक अधिकारी बताकर ग्राहक से पूरी बैंकिंग और कार्ड जानकारी हासिल कर लेते थे। इसके बाद ग्राहक को नया बैंक खाता खोलने का झांसा देकर उसके नाम से ही एक फर्जी खाता खुलवाया जाता। फिर उसी फर्जी खाते में ग्राहक के असली अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते।

कई मामलों में गैंग के सदस्य खुद को FBI, IT विभाग, या अमेरिकी कोर्ट कर्मचारी बताकर ग्राहकों को डरा देते थे। ग्राहक को मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध गतिविधियों में फंसाने की धमकी देकर उनसे फर्जी खातों में पैसे डलवाए जाते थे। बाद में यह राशि क्रिप्टोकरेंसी और हवाला के जरिए गिरोह के हाथ लग जाती थी।

पकड़े गए ऑपरेटर EYEBEAM और VICI जैसे हाईटेक क्लाउड कॉलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते थे, जिससे उनकी वास्तविक लोकेशन का पता लगाना बेहद कठिन हो जाता था। सभी सिस्टम VPN पर चलाए जाते थे ताकि उनकी पहचान और गतिविधियाँ ट्रैक न हो सकें।

छापेमारी में पुलिस ने 57 कंप्यूटर, 3 लैपटॉप, बैंक डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड, विदेशी नागरिकों का डेटा और फर्जी नोटिस व वारंट बरामद किए। दो आरोपियों के लैपटॉप से FBI और अन्य अमेरिकी एजेंसियों के नकली दस्तावेज मिले, जिन्हें ग्राहकों को डराने-धमकाने में इस्तेमाल किया जाता था।