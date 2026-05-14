जयपुर में तेज रफ्तार इनोवा की टक्कर से स्कूल वैन दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर समेत 3 बच्चे घायल
जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के पास स्थित मांग्यावास के स्वर्ण पथ पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक टोयोटा इनोवा कार ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा भिड़ी।
जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के पास स्थित मांग्यावास के स्वर्ण पथ पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार से आ रही एक टोयोटा इनोवा कार ने स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूल वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा भिड़ी। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर जुट गए।
तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इनोवा कार काफी तेज गति में थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। टक्कर के प्रभाव से स्कूल वैन का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का पोल लगभग एक फीट तक अपनी जगह से खिसक गया।
बच्चों की जान बचना बड़ी राहत
हादसे के समय स्कूल वैन में चालक सहित तीन स्कूली बच्चे सवार थे। टक्कर लगने से बच्चों को चोटें आईं, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह रही कि वैन के बिजली के पोल से टकराने के बावजूद उसमें करंट नहीं फैला, अन्यथा स्थिति और भी भयावह हो सकती थी।
स्थानीय लोगों ने दिखाई तत्परता
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। घायलों को बिना देर किए पास के धन्वंतरि अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और उन्हें निगरानी में रखा गया है।
स्कूल जाते समय हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि स्कूल वैन मानसरोवर स्थित एक निजी स्कूल की ओर जा रही थी। रोज की तरह बच्चे स्कूल के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे के बाद बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी ली।
पुलिस ने शुरू की जांच
यह घटना नारायण विहार थाना क्षेत्र में हुई है। पुलिस को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है।
वाहनों की पहचान और जांच जारी
पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल इनोवा का नंबर HR 26DG4419 है, जबकि स्कूल वैन का नंबर RJ 14 TD 4902 है। दोनों वाहनों के चालकों से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सके।
स्थानीय लोगों ने उठाई सख्ती की मांग
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस सड़क पर ट्रैफिक नियंत्रण और गति सीमा का सख्ती से पालन कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है।
तेज रफ्तार पर लगाम जरूरी
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। यह हादसा एक बार फिर शहर में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को उजागर करता है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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