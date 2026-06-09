जयपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग, बच्चे समेत 7 की मौत
राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से बच्चे समेत सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।
राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से बच्चे समेत सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने गोदाम संचालकों और मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, आग सुबह करीब 11 बजे खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के आयशा नगर तलाई इलाके में स्थित एक पटाखा गोदाम में लगी। विस्फोटक सामग्री होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आए कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोग आग में झुलसने के बाद सड़क पर तड़पते हुए दिखाई दिए, जिन्हें स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।
सात लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर
अग्निकांड में अब्दुल वाहिद (50), बिलाल (30), समीर (20), अजीम उर्फ आविद और राबिल सहित सात लोगों की मौत हो गई। दो मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं नासिर नामक व्यक्ति 95 प्रतिशत तक झुलस गया है और उसका जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।
एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. आरके जैन ने बताया कि नासिर की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। घायलों को एसएमएस और जेएनयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दिल्ली निवासी फिरोज चला रहा था अवैध फैक्ट्री
खोह नागोरियान थाना प्रभारी ओमप्रकाश के अनुसार, जिस मकान में गोदाम संचालित हो रहा था, वह याकूब नामक व्यक्ति का है। जांच में सामने आया है कि मकान को दिल्ली निवासी फिरोज को किराए पर दिया गया था। फिरोज अपने सहयोगी वसीम के साथ मिलकर यहां अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री और गोदाम संचालित कर रहा था।
पुलिस के मुताबिक, जिस स्थान पर हादसा हुआ वह पटाखों के भंडारण का गोदाम था, जबकि निर्माण इकाई कुछ दूरी पर स्थित है। मामले की विस्तृत जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।
रिहायशी इलाके में अवैध गोदाम पर उठे सवाल
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह का गोदाम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। गोदाम संचालकों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वहीं किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके में बारूद का गोदाम चल रहा था, क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी? उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
अवैध कॉलोनी की भी होगी जांच
जिला प्रशासन ने उस कॉलोनी की स्थिति की भी जांच शुरू कर दी है, जहां यह गोदाम संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने संबंधित तहसीलदार और पटवारी से रिपोर्ट तलब की है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लगाना पड़ा धक्का
हादसे के दौरान एक हैरान करने वाला दृश्य भी सामने आया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई, जिसे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को धक्का लगाकर चालू करना पड़ा। इसका वीडियो भी सामने आया है।
फिलहाल पुलिस और प्रशासन हादसे के कारणों की गहन जांच कर रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
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सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
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