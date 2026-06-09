जयपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग, बच्चे समेत 7 की मौत

राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से बच्चे समेत सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।

राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में मंगलवार सुबह एक अवैध पटाखा गोदाम में भीषण आग लगने से बच्चे समेत सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें एक व्यक्ति की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रिहायशी इलाके में अवैध रूप से पटाखों का भंडारण और निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने गोदाम संचालकों और मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, आग सुबह करीब 11 बजे खोह नागोरियान थाना क्षेत्र के आयशा नगर तलाई इलाके में स्थित एक पटाखा गोदाम में लगी। विस्फोटक सामग्री होने के कारण आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आए कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ लोग आग में झुलसने के बाद सड़क पर तड़पते हुए दिखाई दिए, जिन्हें स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

सात लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर अग्निकांड में अब्दुल वाहिद (50), बिलाल (30), समीर (20), अजीम उर्फ आविद और राबिल सहित सात लोगों की मौत हो गई। दो मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं नासिर नामक व्यक्ति 95 प्रतिशत तक झुलस गया है और उसका जयपुर के एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में इलाज चल रहा है।

एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. आरके जैन ने बताया कि नासिर की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। घायलों को एसएमएस और जेएनयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली निवासी फिरोज चला रहा था अवैध फैक्ट्री खोह नागोरियान थाना प्रभारी ओमप्रकाश के अनुसार, जिस मकान में गोदाम संचालित हो रहा था, वह याकूब नामक व्यक्ति का है। जांच में सामने आया है कि मकान को दिल्ली निवासी फिरोज को किराए पर दिया गया था। फिरोज अपने सहयोगी वसीम के साथ मिलकर यहां अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री और गोदाम संचालित कर रहा था।

पुलिस के मुताबिक, जिस स्थान पर हादसा हुआ वह पटाखों के भंडारण का गोदाम था, जबकि निर्माण इकाई कुछ दूरी पर स्थित है। मामले की विस्तृत जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट होगी।

रिहायशी इलाके में अवैध गोदाम पर उठे सवाल जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने कहा कि रिहायशी क्षेत्र में इस तरह का गोदाम अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। गोदाम संचालकों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वहीं किशनपोल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके में बारूद का गोदाम चल रहा था, क्या इसकी जानकारी पुलिस को नहीं थी? उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

अवैध कॉलोनी की भी होगी जांच जिला प्रशासन ने उस कॉलोनी की स्थिति की भी जांच शुरू कर दी है, जहां यह गोदाम संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि पूरा क्षेत्र अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने संबंधित तहसीलदार और पटवारी से रिपोर्ट तलब की है।

फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लगाना पड़ा धक्का हादसे के दौरान एक हैरान करने वाला दृश्य भी सामने आया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई, जिसे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों को धक्का लगाकर चालू करना पड़ा। इसका वीडियो भी सामने आया है।