जयपुर में रेप के आरोपों में घिरे IG किशन सहाय,53 वर्षीय महिला ने दर्ज कराई FIR
राजस्थान में एक बार फिर पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा है, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं।
राजस्थान में एक बार फिर पुलिस महकमे की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा है, जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगे हैं।
आईजी स्तर के अधिकारी पर दुष्कर्म का आरोप
राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान में आईजी (ह्यूमन राइट्स) पद पर तैनात किशन सहाय पर एक 53 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने उनके खिलाफ बलात्कार, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है।
डाक से भेजी शिकायत, मालवीय नगर थाने में दर्ज हुआ केस
मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी शिकायत डाक के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाई थी। शिकायत के आधार पर जयपुर के मालवीय नगर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है।
शादी का झांसा देकर बुलाने का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि आईजी किशन सहाय ने उसे शादी का झांसा देकर अपने सरकारी आवास पर बुलाया। वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
जांच प्रक्रिया शुरू, जल्द होंगे बयान दर्ज
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, जल्द ही पीड़िता के विस्तृत बयान दर्ज किए जाएंगे, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच पर जोर दिया जा रहा है।
वरिष्ठ पद पर तैनात अधिकारी पर सवाल
किशन सहाय राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं और वर्तमान में मानवाधिकार जैसे संवेदनशील विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे में उन पर लगे आरोप न केवल व्यक्तिगत बल्कि संस्थागत स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।
पुलिस महकमे में मचा हड़कंप
आईजी स्तर के अधिकारी पर इस तरह के आरोप सामने आने के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय स्तर पर भी मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू की जांच की जा रही है।
आगे और खुलासों की संभावना
फिलहाल मामला जांच के अधीन है और पुलिस सभी तथ्यों को खंगालने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पूरे प्रकरण की तस्वीर और साफ हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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