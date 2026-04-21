यात्रियों के लिए खुशखबरी, जयपुर से हावड़ा के बीच अतिरिक्त ट्रेनें, कई स्टेशनों पर ठहराव
पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बंगाल चुनाव और गर्मी की छुट्टियों के चलते बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 5 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।
पूर्वी भारत की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बंगाल चुनाव और गर्मी की छुट्टियों के चलते बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 20 अप्रैल से 28 अप्रैल तक 5 जोड़ी समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से जयपुर रूट पर ट्रेनों में भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट देखी जा रही थी। ऐसे में यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का फैसला लिया गया।
वेटिंग और भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि जयपुर से गुजरने वाली ट्रेनों में लगातार वेटिंग बढ़ रही थी। कई यात्रियों को कन्फर्म सीट नहीं मिल पा रही थी, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके और यात्रा सुगम हो सके।
भावनगर-हावड़ा स्पेशल का संचालन
गाड़ी संख्या 09531 भावनगर टर्मिनस-हावड़ा स्पेशल 20 और 27 अप्रैल को शाम 5:45 बजे भावनगर से रवाना होगी। यह ट्रेन दूसरे दिन सुबह 7:50 बजे जयपुर पहुंचेगी और 8:00 बजे आगे रवाना होगी। तीसरे दिन रात 9:40 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 09532 हावड़ा से 23 और 30 अप्रैल को सुबह 10:50 बजे रवाना होकर दूसरे दिन दोपहर 3:10 बजे जयपुर पहुंचेगी।
इस ट्रेन में स्लीपर, जनरल और गार्ड कोच सहित कुल 16 कोच लगाए गए हैं, जिससे सामान्य यात्रियों को भी सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
साबरमती-दुर्गापुर स्पेशल भी शुरू
गाड़ी संख्या 09421 साबरमती-दुर्गापुर स्पेशल 21 और 26 अप्रैल को सुबह 10:35 बजे रवाना होकर रात 8:35 बजे जयपुर पहुंचेगी और तीसरे दिन दुर्गापुर रूट तक जाएगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 09422 दुर्गापुर से 23 और 28 अप्रैल को सुबह 4 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे जयपुर पहुंचेगी।
इस ट्रेन में एसी कोच की संख्या अधिक रखी गई है, जिसमें थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी कोच शामिल हैं। कुल 22 कोच वाली इस ट्रेन से लंबी दूरी के यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
आसनसोल और उदयपुर के बीच भी कनेक्टिविटी
गाड़ी संख्या 09431 साबरमती-आसनसोल स्पेशल 20 और 26 अप्रैल को रात 10:55 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे जयपुर पहुंचेगी और तीसरे दिन दोपहर 1:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
वापसी में विशेष ट्रेन आसनसोल से उदयपुर सिटी के लिए चलाई जाएगी, जिससे राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा।
इस ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच सहित कुल 22 कोच लगाए गए हैं।
खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल से सीधी सुविधा
जयपुर के खातीपुरा स्टेशन से भी हावड़ा के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। गाड़ी संख्या 09701 खातीपुरा-हावड़ा स्पेशल 23 अप्रैल को शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 10:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी।
वापसी में गाड़ी संख्या 09702 हावड़ा से 25 अप्रैल को रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 11:30 बजे खातीपुरा पहुंचेगी।
इस ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए गए हैं, जिसमें एसी और नॉन-एसी दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
इन प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा ठहराव
इन सभी स्पेशल ट्रेनों का ठहराव जयपुर, अजमेर, बांदीकुई, भरतपुर, टूंडला, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, गया, कोडरमा, आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। इससे विभिन्न शहरों के यात्रियों को सीधा कनेक्शन मिलेगा और उन्हें बार-बार ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
रेलवे के इस फैसले से खासतौर पर उन यात्रियों को राहत मिलेगी, जो बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर यात्रा करते हैं। गर्मी के मौसम और चुनावी गतिविधियों के चलते ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह कदम अहम माना जा रहा है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि यात्रियों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो आगे भी अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और कन्फर्म सीट मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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