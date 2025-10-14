घर लौटने का सफर अब आसान होगा? जानिए जयपुर से हावड़ा स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल

त्योहारी सीजन में जब देशभर में यात्रियों की आवाजाही चरम पर होती है, ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए एक खास पहल की है।

त्योहारी सीजन में जब देशभर में यात्रियों की आवाजाही चरम पर होती है, ऐसे में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए एक खास पहल की है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर बढ़ते यात्री भार को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है। यह ट्रेन 12 अक्टूबर से 2 नवंबर तक के लिए संचालित की जा रही है, जिससे त्योहारों के दौरान लंबी दूरी के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिल सकेगी।

त्योहारों के समय विशेष रूप से पूर्वी भारत से उत्तर भारत की ओर यात्रियों का दबाव बढ़ जाता है। खासकर दुर्गा पूजा और छठ पर्व के दौरान हावड़ा, गया, पटना और वाराणसी जैसे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जाती है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में यात्री इन राज्यों की ओर यात्रा करते हैं। इसी को देखते हुए रेलवे ने हावड़ा से खातीपुरा (जयपुर) तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि सामान्य ट्रेनों पर अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सके।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार,

• गाड़ी संख्या 03007 हावड़ा-खातीपुरा (जयपुर) पूजा साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 12 अक्टूबर से शुरू हुई है।

यह ट्रेन 19 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 2 नवंबर को भी हावड़ा से रवाना होगी।

हावड़ा से रात 11:00 बजे प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन मंगलवार को सुबह 3:30 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी।

• वहीं, गाड़ी संख्या 03008 खातीपुरा (जयपुर)-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 14 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 4 नवंबर को जयपुर से रवाना होगी।

यह ट्रेन सुबह 7:35 बजे खातीपुरा से चलकर अगले दिन शाम 4:50 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

इस पूरी अवधि में ट्रेन साप्ताहिक रूप से दोनों दिशाओं में चलेगी।

यह स्पेशल रेलसेवा कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी ताकि यात्रियों को अधिकतम सुविधा दी जा सके। ट्रेन का ठहराव बैण्डेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, किउल, शेखपुरा, नवादा, तिलैया, गया, सासाराम, पं. दीनदयाल उपाध्याय, सुबेदारगंज, गोविन्दपुरी, इटावा, फतेहाबाद, शमशाबाद टाउन, आगराकैंट, भरतपुर, बांदीकुई और दौसा स्टेशनों पर होगा।

इस रूट के चयन से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के यात्रियों को यात्रा में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए गए हैं।

इसमें शामिल हैं —

• 4 थर्ड एसी कोच

• 10 सेकंड एसी कोच

• 6 जनरल डिब्बे

• 2 गार्ड डिब्बे

इससे सभी वर्गों के यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी।

रेलवे हर साल त्योहारों के दौरान स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार जयपुर को शामिल करना यात्रियों के लिए बड़ी राहत है। यह न केवल यात्रियों की परेशानी कम करेगी, बल्कि पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। जयपुर से कोलकाता और बिहार जाने वाले लोगों को अब सीधी साप्ताहिक ट्रेन का लाभ मिलेगा।