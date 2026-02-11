Hindustan Hindi News
500 बैड का IPD टॉवर, पीडियाट्रिक ICU और मेंटल हेल्थ सेंटर; जयपुर के लिए बजट में नई उम्मीदें

Feb 11, 2026 03:22 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो शहर और प्रदेश दोनों के लिए नई उम्मीदें लेकर आई हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा पेश किए गए बजट में इन पहलों को लेकर एक सस्पेंस भरे अंदाज में जानकारी साझा की गई, जो स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव का संकेत देती हैं।

सबसे पहले बात करते हैं जे.के. लोन हॉस्पिटल की। यहाँ 500 बैड क्षमता वाला नया आईपीडी टॉवर बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 75 करोड़ रुपए है। यह टॉवर न केवल मरीजों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराएगा, बल्कि हॉस्पिटल की सेवा क्षमता को भी दोगुना कर देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम जयपुर के स्वास्थ्य क्षेत्र में लंबी दूरी तक प्रभाव डाल सकता है।

सिर्फ जे.के. लोन हॉस्पिटल ही नहीं, बल्कि आरयूएचएस (RUHS) में भी बड़ी स्वास्थ्य पहल शुरू होने जा रही है। यहाँ 200 बैड की क्षमता वाला पीडियाट्रिक आईसीयू वार्ड और ट्रीटमेंट सेंटर बनाया जाएगा। बच्चों की गंभीर बीमारियों के इलाज में यह केंद्र नए मानक स्थापित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए काउंसलिंग और उपचार के अवसर मुहैया कराएगा। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह केंद्र प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक नया अध्याय साबित होगा और लोगों में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा।

इसके अलावा, बजट में जेल और कारागार सुधार के लिए भी घोषणा की गई। जयपुर में नए सेंट्रल जेल की बिल्डिंग का विस्तार किया जाएगा। इसके जरिए कैदियों के बेहतर आवास और सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से जेल की संरचना को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी और प्रशासनिक कामकाज को और अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार का यह बजट न केवल स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार का संदेश देता है, बल्कि यह संकेत भी देता है कि प्रदेश के हर नागरिक की बेहतरी को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि बजट में समावेशी और दीर्घकालिक योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिससे प्रदेश के लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन पहलों से जयपुर और राजस्थान के स्वास्थ्य ढांचे में स्थायी सुधार देखने को मिलेगा। जे.के. लोन हॉस्पिटल का आईपीडी टॉवर, RUHS का पीडियाट्रिक आईसीयू और सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ सेंटर जैसी योजनाएं आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र को नई दिशा देंगी।

इस बजट के साथ ही जयपुर और राजस्थान के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक सुधार की नई उम्मीदें जगी हैं। अब यह देखना बाकी है कि इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने में कितनी तेजी और प्रभावशीलता दिखाई जाएगी।

