जयपुर में हिस्ट्रीशीटर को घेरकर कुल्हाड़ी से काट डाला; हत्या कर फरार बदमाश

मृतक की पहचान जोबनेर के तिबारियां निवासी विजय बाजिया (25) के रूप में हुई है। वह जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। वारदात करधनी थाना इलाके के जगदम्बा नगर में हुई।

जयपुर में बुधवार रात एक हिस्ट्रीशीटर की सरेराह बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले कैम्पर गाड़ी से उसकी फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मारकर रोक लिया। इसके बाद जैसे ही वह जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागा, हमलावरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कैम्पर गाड़ी में बैठकर फरार हो गए।

मृतक की पहचान जोबनेर के तिबारियां निवासी विजय बाजिया (25) के रूप में हुई है। वह जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। वारदात करधनी थाना इलाके के जगदम्बा नगर में हुई। हमले की पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल विजय को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कांवटिया अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है।

जोबनेर से जयपुर आते समय बदमाशों ने किया पीछा DCP (वेस्ट) प्रशांत किरण ने बताया कि विजय बाजिया बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जोबनेर से जयपुर आ रहा था। इसी दौरान कालवाड़ रोड पर कैम्पर सवार 4 से 6 बदमाशों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बदमाशों को पीछे आता देख विजय ने उनसे बचने की कोशिश की और अपनी गाड़ी रावण गेट की तरफ मोड़ दी।

बताया जा रहा है कि बदमाश काफी समय से विजय की रेकी कर रहे थे। पीछा करते हुए वे उसकी गाड़ी के पीछे लगे रहे। विजय ने हमलावरों से बचने के लिए कॉलोनियों के रास्तों पर फॉर्च्यूनर दौड़ाई, लेकिन बदमाशों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।

कैम्पर से टक्कर मारकर रोकी फॉर्च्यूनर, फिर किया हमला बदमाशों ने करधनी इलाके के जगदम्बा नगर में मौका पाकर कैम्पर से विजय की फॉर्च्यूनर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही विजय की गाड़ी रुक गई। इसके बाद वह अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागने लगा।

लेकिन हमलावर पहले से ही उसे घेरने की तैयारी में थे। बदमाशों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया और चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से विजय गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। हमलावरों ने महज पांच मिनट के भीतर पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर कैम्पर में सवार होकर मौके से फरार हो गए।

लोगों ने मोबाइल में बनाया हत्या का वीडियो सरेराह हुई इस वारदात के दौरान आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने हमले का पूरा घटनाक्रम अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। हत्या की सूचना मिलते ही करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सबूत जुटाए। वहीं, आरोपियों की धरपकड़ के लिए इलाके में ए-श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई। आसपास के रास्तों पर भी पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया, लेकिन देर रात तक हमलावरों का कोई सुराग नहीं लग पाया।

पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका, कई दिनों से कर रहे थे पीछा पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या के पीछे दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश सामने आई है। बताया जा रहा है कि किसी मामले को लेकर विजय और दूसरे पक्ष के बदमाशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दूसरे पक्ष के बदमाश काफी दिनों से विजय की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे।