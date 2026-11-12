जयपुर में सवा मिनट में हिस्ट्रीशीटर का काम तमाम; कुल्हाड़ी से सिर फाड़कर कर दी हत्या

विजय पिछले काफी समय से कालवाड़ इलाके में किराए का फ्लैट लेकर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था। इस दौरान उसका कई लोगों से प्रॉपर्टी खाली करवाने और कब्जे को लेकर विवाद होता रहता था।

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या के बाद उसकी आपराधिक जिंदगी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी चर्चा में है। जिस विजय के खिलाफ दो हत्या समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज थे, वह गांव की सरकार में शामिल होने का सपना देख रहा था। उसने खेजड़ावास ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसके लिए इलाके में पोस्टर लगवाकर अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि, उसकी आपराधिक छवि और पुराने मुकदमों के चलते गांव के लोगों ने उसे चुनाव मैदान में उतरने नहीं दिया।

विजय की हत्या के बाद अब उसके चुनाव लड़ने की तैयारी का मामला भी सामने आया है। एक तरफ वह प्रॉपर्टी कारोबार में सक्रिय था और इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पंचायत चुनाव के जरिए गांव की राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहता था। लेकिन उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि उसकी राह में बाधा बन गई।

10 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था विजय विजय बाजिया जोबनेर के तिबारियां गांव का रहने वाला था। वह जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। पुलिस के मुताबिक, उसके खिलाफ जोबनेर, कालवाड़ और करधनी थानों में कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के दो मामले भी शामिल थे। वह करीब 10 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और कई गैंग से उसके संबंध बताए जा रहे हैं।

साल 2019 में उसने जोबनेर इलाके में कैलाश नाम के युवक की हत्या की थी। इसी हत्याकांड के बाद से उसकी रंजिश चल रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इसी विवाद के चलते विरोधी गुट के लोग पिछले करीब सात साल से उसे निशाना बनाने की फिराक में थे। इस दौरान विजय पर तीन से चार बार हमले भी हो चुके थे।

प्रॉपर्टी विवाद में भी देता था हत्या की धमकी विजय पिछले काफी समय से कालवाड़ इलाके में किराए का फ्लैट लेकर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था। इस दौरान उसका कई लोगों से प्रॉपर्टी खाली करवाने और कब्जे को लेकर विवाद होता रहता था। पुलिस के अनुसार, वह विवाद के दौरान लोगों को अपनी आपराधिक छवि का डर दिखाता था।

वह अक्सर धमकी देता था- 'दो मर्डर कर चुका हूं, तीसरी भी कर दूंगा। मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मुझे फांसी तो होगी नहीं।' यहां तक कि उसने अपनी गाड़ी का नंबर भी हत्या की धारा 302 से जोड़ते हुए 0302 रखवा रखा था। वह लोगों को गाड़ी का नंबर दिखाकर भी डराता था।

सवा मिनट में कर दी हत्या बुधवार रात करीब 8 बजे विजय अपनी फॉर्च्यूनर से कालवाड़ से जयपुर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान कैम्पर सवार बदमाशों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। विजय को खतरे का अंदेशा हुआ तो उसने अपनी गाड़ी रावण गेट की तरफ मोड़ ली। हालांकि, हमलावरों ने जगदम्बा नगर कॉलोनी में कैम्पर से उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। जान बचाने के लिए विजय गाड़ी से उतरकर भागने लगा, लेकिन बदमाशों ने उसे घेर लिया। लाठी-डंडों से हमला करने के बाद सिर पर कुल्हाड़ी से वार किए। महज सवा मिनट के भीतर हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी और कैम्पर में बैठकर फरार हो गए।