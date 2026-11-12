जयपुर में हिस्ट्रीशीटर के मर्डर के बाद मंदिर पहुंचे आरोपी; थाने के पास से दबोचे गए चारों

हत्याकांड के बाद आरोपियों के मंदिर जाने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि चारों वारदात को अंजाम देने के बाद करधनी के एक मंदिर में पहुंचे थे।

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश मुख्य आरोपी अनीश गोल्या उर्फ जग्गू (21) ने रची थी। अनीश ने जयपुर के एक निजी कॉलेज से बीटेक किया है।

जयपुर में हिस्ट्रीशीटर विजय चौधरी उर्फ विजय बाजिया (25) की हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बुधवार रात करधनी थाना इलाके में जगदम्बा नगर के पास वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के बाद चारों आरोपी करधनी इलाके में ही छिपे हुए थे। गुरुवार सुबह पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें थाने के पास से पकड़ लिया। वारदात में इस्तेमाल की गई कैम्पर गाड़ी भी जब्त कर ली गई है।

हत्याकांड के बाद आरोपियों के मंदिर जाने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि चारों वारदात को अंजाम देने के बाद करधनी के एक मंदिर में पहुंचे थे। वहां भगवान के सामने हाथ जोड़ने के बाद थाने पहुंचे और सरेंडर करने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस ने मंदिर जाने और सरेंडर करने की बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश मुख्य आरोपी अनीश गोल्या उर्फ जग्गू (21) ने रची थी। अनीश ने जयपुर के एक निजी कॉलेज से बीटेक किया है। वह करीब पांच महीने पहले तक जयपुर की एक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी भी कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, अनीश अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। इसी रंजिश में उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर विजय की हत्या की प्लानिंग की।

सुबह 4 बजे मिली सूचना, थाने के पास से पकड़े गए आरोपी डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने गुरुवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने अनीश गोल्या उर्फ जग्गू, कमलेश गोल्या उर्फ कमल उर्फ जोरू (23), युवराज चौधरी (23) और दिनेश चौधरी उर्फ दीनू (23) निवासी जोबनेर को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को गुरुवार सुबह करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि हत्या के आरोपी करधनी इलाके में ही छिपे हुए हैं। इस पर पुलिस टीम ने उनकी लोकेशन ट्रेस की और पीछा करते हुए चारों को पकड़ लिया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई कैम्पर गाड़ी भी जब्त की गई है।

फॉर्च्यूनर को कैम्पर से मारी टक्कर, भागने पर कुल्हाड़ी से किया हमला पुलिस के अनुसार, बुधवार रात विजय बाजिया अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से जगदम्बा नगर इलाके से गुजर रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने अपनी कैम्पर गाड़ी से उसकी फॉर्च्यूनर को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद विजय की गाड़ी खराब हो गई। वह जान बचाने के लिए गाड़ी से उतरकर भागने लगा, लेकिन आरोपियों ने उसे घेर लिया।

इसके बाद लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से उस पर ताबड़तोड़ वार किए। गंभीर चोट लगने से विजय की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने हत्या वाले दिन ही कुल्हाड़ी खरीदी थी। इसके बाद विजय की रेकी करते हुए उसका पीछा किया और मौका मिलते ही हमला कर दिया।

2019 में अनीश के पिता की हुई थी हत्या, तभी से चल रही थी रंजिश हत्याकांड के पीछे करीब सात साल पुरानी रंजिश सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2019 में विजय बाजिया और उसके साथियों ने जोबनेर इलाके में अनीश के पिता कैलाश गोल्या की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद से ही दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी चल रही थी।

पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात वाले दिन भी विजय और अनीश के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। इसके बाद अनीश ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर विजय को सबक सिखाने की योजना बनाई। चारों ने पहले कुल्हाड़ी खरीदी और फिर विजय का पीछा किया। मौका मिलते ही उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक दिया और हत्या कर दी।

छत से वीडियो बनाने वाले की डीसीपी ने की तारीफ हत्याकांड के दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ने छत से पूरी घटना का वीडियो बनाया था। डीसीपी प्रशांत किरण ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि उसने न केवल घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया, बल्कि आरोपियों को वहां से हटाने का प्रयास भी किया। खास बात यह रही कि उसने बिना किसी जान-पहचान के भी बीच-बचाव करने की कोशिश की।

हिस्ट्रीशीटर पर दर्ज थे हत्या समेत 15 केस पुलिस के अनुसार, विजय बाजिया जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उसके खिलाफ जोबनेर, कालवाड़ और करधनी थानों में कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या के दो मामले भी शामिल थे। वह करीब 10 साल से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। पुलिस के मुताबिक, उसके कई गैंग से संपर्क भी थे।

विजय पिछले कुछ समय से कालवाड़ इलाके में किराए का फ्लैट लेकर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा था। पुरानी रंजिश के चलते उस पर पहले भी कई बार हमले हो चुके थे।