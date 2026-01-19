Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरjaipur history sheeter firing youth shot crime news
जयपुर में हिस्ट्रीशीटर का तांडव! युवक को गोली मारकर फरार, 15 दिन पहले भी कर चुका है फायरिंग

संक्षेप:

Jan 19, 2026 10:41 pm IST Sachin Sharma
राजधानी जयपुर में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए हैं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के गंगापोल इलाके में सोमवार सुबह हिस्ट्रीशीटर ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई, वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है। गंगापोल इलाके में रहने वाला बबलू महावर (30) अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा (25) अपने एक साथी के साथ बाइक पर सवार होकर मौके पर पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रवि ने आते ही पिस्टल निकाली और बबलू के चचेरे भाई अजय को निशाना बनाकर गोली चला दी। अजय ने समय रहते खुद को बचा लिया, लेकिन गोली पास में बैठे बबलू महावर की जांघ में जा लगी। गोली चलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

गोली लगने के बाद बबलू जमीन पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने तुरंत उसे संभाला और गंभीर हालत में एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार, बबलू की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे निगरानी में रखा गया है।

घटना के बाद आरोपी रवि मेहरा अपने साथी के साथ बाइक से फरार हो गया। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बबलू की बहन की 6 फरवरी को शादी तय है। शादी से पहले परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस वारदात ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है।

घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। वहीं, घायल के परिजन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग ब्रह्मपुरी थाने पहुंच गए और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया। लोगों का कहना है कि आरोपी पहले भी इलाके में खुलेआम हथियार लहराता रहा है, लेकिन पुलिस की ढिलाई के कारण उसके हौसले बढ़ते गए।

स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब 15 दिन पहले भी रवि मेहरा गंगापोल इलाके में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाकर गया था। उस समय भी थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। लोगों का कहना है कि अगर तब कार्रवाई होती, तो आज यह वारदात नहीं होती।

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश गौतम ने बताया कि सुभाष चौक थाने का हिस्ट्रीशीटर रवि मेहरा इस फायरिंग में शामिल है। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

वहीं, मामले की जांच कर रहे ब्रह्मपुरी थाने के सब-इंस्पेक्टर जगदीश नारायण ने बताया कि आरोपी रवि मेहरा के खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। रवि एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में 15 और सुभाष चौक थाने में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

घायल बबलू महावर के पिता रतनलाल ने बताया कि घटना के समय वे परिवार के साथ बेटी की शादी के लिए गणेश जी को निमंत्रण देकर लौटे थे। बबलू घर के बाहर बैठा हुआ था। इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया कि उनकी आरोपी से किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी और वे रवि को पहचानते तक नहीं हैं। रतनलाल का कहना है कि उनका बेटा अपने छोटे भाई के घर के बाहर बैठा था और अचानक रवि ने आकर गोली मार दी।

परिजनों का आरोप है कि आरोपी बिना किसी कारण के वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। उन्होंने पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश जारी है

