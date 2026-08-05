जयपुर में हिस्ट्रीशीटर दंपती की अवैध बिल्डिंग पर चला बुलडोजर

मानसरोवर थाना पुलिस और जेडीए की संयुक्त टीम ने सुबह करीब 9 बजे कार्रवाई शुरू की। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

मानसरोवर थाना पुलिस और जेडीए की संयुक्त टीम ने सुबह करीब 9 बजे कार्रवाई शुरू की। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो।

जयपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर दंपती की करीब एक करोड़ रुपए कीमत की अवैध तीन मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया। कार्रवाई मानसरोवर थाना क्षेत्र के शिव शंकर विहार, गुर्जर की थड़ी स्थित मकान नंबर 36-ए पर की गई। पुलिस के अनुसार यह भवन अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से बिना जेडीए की अनुमति के बनाया गया था। वहीं, दंपती के दूसरे मकान पर भी नोटिस जारी कर आगे नियमानुसार कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई, 8 घंटे चला अभियान मानसरोवर थाना पुलिस और जेडीए की संयुक्त टीम ने सुबह करीब 9 बजे कार्रवाई शुरू की। मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। करीब आठ घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान तीन मंजिला अवैध निर्माण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।

पुलिस और जेडीए ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई मानसरोवर थानाधिकारी सतीश चंद ने बताया कि कार्रवाई पूर्व निर्धारित योजना के तहत की गई। पुलिस और जेडीए की टीम ने संयुक्त रूप से अवैध निर्माण की जांच के बाद भवन को गिराने की प्रक्रिया पूरी की। कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा।

ड्रग्स और शराब की तस्करी से बनाई संपत्ति डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी मुकेश सांसी (49) और उसकी पत्नी तीजा देवी सांसी (45) मानसरोवर थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी से कमाए गए धन से बिना जेडीए की स्वीकृति लिए इस भवन का निर्माण कराया था। दोनों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

विरोध करने वालों को दी गई थी धमकी पुलिस के अनुसार जांच में यह भी सामने आया कि दंपती ने मकान नंबर 36-ए के साथ-साथ मकान नंबर 37 पर भी अवैध निर्माण कराया था। कॉलोनी के लोगों ने जब निर्माण का विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें धमकाकर भय का माहौल बना दिया। इसी कारण स्थानीय निवासी खुलकर शिकायत या विरोध नहीं कर सके। अब मकान नंबर 37 के संबंध में जेडीए ने नोटिस जारी कर दिया है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पति पर 12 और पत्नी पर 8 आपराधिक मामले दर्ज डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर मुकेश सांसी के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें 9 मामले आबकारी अधिनियम, 3 मामले एनडीपीएस एक्ट तथा एक मामला आर्म्स एक्ट से संबंधित है। अधिकांश मामलों में पुलिस कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। वहीं उसकी पत्नी तीजा देवी सांसी के खिलाफ कुल 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें 6 मामले आबकारी अधिनियम और 2 मामले एनडीपीएस एक्ट से जुड़े हैं। एक मामले में जांच अभी जारी है।

अपराध की कमाई से बनाई संपत्तियों पर शिकंजा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मामलों में संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को भी कमजोर किया जा सके।

जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जारी रहेगा अभियान डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने कहा कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार हिस्ट्रीशीटरों, हार्डकोर और वांछित अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। अपराध से अर्जित चल और अचल संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।