जयपुर में तेज रफ्तार थार ने 3 वाहनों को मारी जोरदार टक्कर, स्कूटी सवार युवक की मौत

संक्षेप: राजधानी जयपुर में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई, जहां तेज रफ्तार लाल रंग की थार ने लगातार तीन वाहनों—दो बाइक और एक स्कूटी—को टक्कर मार दी।

राजधानी जयपुर में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना हुई, जहां तेज रफ्तार लाल रंग की थार ने लगातार तीन वाहनों—दो बाइक और एक स्कूटी—को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार 23 वर्षीय पारस व्यास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ नंदिनी गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस हादसे के बाद थार चलाने वाली युवती वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह हादसा मंगलवार रात करीब 10:15 बजे विधानसभा के पास हुआ। हादसे वाली जगह से ज्योतिनगर थाना लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। घटना का एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार लाल रंग की थार पहले दो बाइकों को साइड से टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती दिखती है और फिर स्कूटी को पीछे से तेज रफ्तार में टक्कर मारती है।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार बुआ-भतीजा सड़क पर दूर जाकर गिरे। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

एक्सीडेंटल थाना साउथ की प्रभारी अंजू कुमारी ने बताया कि मृतक पारस व्यास (23) निवासी नटराज नगर, टोंक रोड, मंगलवार रात अपनी बुआ नंदिनी के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटी से विधानसभा की ओर जा रहा था। उसी दौरान तेज रफ्तार थार ने उनकी स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मारी।

टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर जा गिरे। पारस व्यास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ के पैर में गंभीर चोट आई। उन्हें तुरंत SMS हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने हादसे में शामिल थार को जब्त कर लिया है। जांच में पता चला कि यह SUV प्रिया चौधरी के नाम से रजिस्टर्ड है, जो खो नागोरियन, जगतपुरा की रहने वाली हैं। पुलिस के अनुसार घटना के समय थार उनकी बेटी भव्या चौधरी चला रही थीं।

शुरुआती जांच में सामने आया है कि भव्या चौधरी एक छात्रा हैं और तेज रफ्तार में वाहन चला रही थीं। हादसे के बाद वह घबराकर गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गईं। पुलिस अब उनकी तलाश में जुट गई है।

प्रभारी अंजू कुमारी ने बताया कि मामले में लापरवाही से वाहन चलाने, गैर-इरादतन हत्या और दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने बताया कि थार का रजिस्ट्रेशन नंबर और CCTV फुटेज को सबूत के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है। फुटेज में थार की तेज रफ्तार और टक्कर का पूरा क्रम साफ दिखाई देता है।

पुलिस टीम भव्या चौधरी के घर और आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हादसे के समय वह अकेली थीं या कार में कोई और भी मौजूद था।

युवक की मौत से नटराज नगर क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शहर में बढ़ती तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग के कारण आए दिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सख्त कार्रवाई के अभाव में स्थिति जस की तस है।

परिजन ने मांग की है कि दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर अंकुश लगाया जा सके।