जब जयपुर रोता है तभी आरणा मुस्कुराएगी; 2 घंटे में फटेंगे 6 बम! जयपुर हाईकोर्ट धमकी मामला, ईमेल में लाल किले का जिक्र

संक्षेप: राजस्थान हाईकोर्ट को भेजी गई धमकी भरी ई-मेल ने सोमवार को पूरे न्यायिक परिसर में हड़कंप मचा दिया। अशोक नगर थाना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

राजस्थान हाईकोर्ट को भेजी गई धमकी भरी ई-मेल ने सोमवार को पूरे न्यायिक परिसर में हड़कंप मचा दिया। अशोक नगर थाना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ई-मेल में दावा किया गया था कि “लाल किले के बदले” के तौर पर हाईकोर्ट में 2 घंटे के भीतर 6 RDX बम धमाके किए जाएंगे। साथ ही संदेश के अंत में लिखा था—“जब जयपुर रोता है, तभी आरणा मुस्कुरा सकती है।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

घटना 8 दिसंबर दोपहर 11:23 बजे की है जब राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की ऑफिशियल ई-मेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ। जैसे ही मेल की जानकारी न्यायिक अधिकारियों को मिली, तुरंत इसकी सूचना पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को दी गई। हाईकोर्ट परिसर में चल रही सभी अदालतों की कार्यवाही को तत्काल रोक दिया गया और कर्मचारियों व अधिवक्ताओं को परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए।

करीब दो घंटे तक न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप रहा। कोर्ट परिसर में तनाव, आशंका और दहशत का माहौल बना रहा। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर की गहन तलाशी ली, बम डिटेक्शन स्क्वॉड ने कोर्ट रूम, ऑफिस, रिकॉर्ड रूम और पार्किंग एरिया की जांच की। हालांकि तलाशी के दौरान कोई विस्फोटक नहीं मिला।

हाईकोर्ट के न्यायिक अधिकारी नवल किशोर मित्तल ने अशोक नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि धमकी ई-मेल कहां से भेजा गया, किस IP से किया गया, इसमें इस्तेमाल भाषा व नामों की सच्चाई क्या है—इन सभी पहलुओं की साइबर जांच की जा रही है।

धमकी भरे ई-मेल की सामग्री ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है। मेल में लिखा गया—

• “जयपुर में 2 घंटे के अंदर फटेंगे RDX बम।”

• “मनोज कुमार सोनी सभी जजों से बच निकलेंगे।”

• “लाल किले का बदला… जयपुर हाईकोर्ट में 6 RDX IEDs ब्लास्ट होंगे।”

• “दोपहर 2 बजे तक सभी स्टाफ को बाहर निकाल लें।”

इसके साथ ही ई-मेल में कई चौंकाने वाले दावे किए गए:

ई-मेल में कहा गया कि पाकिस्तान की ISI का एजेंट मुस्तफा अली सैयद पुझल नामक व्यक्ति हिरासत में है जिसकी असली पहचान सिर्फ ए. अरुण नामक IPS अधिकारी को पता है। मेल भेजने वाले ने यह भी लिखा कि चेन्नई के 29, 5th ट्रस्ट क्रॉस स्ट्रीट, मायलापुर का नाम बदलकर “पेरियार–अम्बेडकर स्ट्रीट” करने की मांग है।

ई-मेल में कुछ और व्यक्तिगत और विवादित संदर्भों का भी उल्लेख किया गया, जिनका किसी वास्तविक मामले या सुरक्षा एजेंसी द्वारा अब तक कोई सत्यापन नहीं हुआ है। अंत में मेल में लिखा था—

“जब जयपुर रोता है, तभी आरणा मुस्कुरा सकती है।”

अशोक नगर थाना पुलिस के साथ साइबर क्राइम यूनिट इस ई-मेल की तकनीकी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मेल की भाषा से यह पता चलता है कि भेजने वाला या तो भ्रम फैलाना चाहता है, या जानबूझकर कई संदर्भ जोड़कर जांच को भटकाने का प्रयास कर रहा है।

प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि ई-मेल किसी VPN, फेक सर्वर या अंतरराष्ट्रीय IP से तो नहीं भेजा गया। सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट की सुरक्षा में भी अस्थायी रूप से वृद्धि की है।

धमकी के चलते हाईकोर्ट में मौजूद सभी कर्मचारी, वकील और वादी-पक्ष के लोगों को बाहर निकालना पड़ा। इस दौरान न केवल सुनवाई प्रभावित हुई, बल्कि कई मामलों में दिनभर की तारीखें बदलनी पड़ीं। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद हाईकोर्ट में शाम को धीरे-धीरे कामकाज सामान्य हुआ।