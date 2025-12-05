जयपुर हाईकोर्ट को मिली बम धमकी; पुलिस ने खाली कराया परिसर,सुनवाई स्थगित
जयपुर में शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पूरे हाईकोर्ट परिसर को तुरंत खाली करवाया गया और सुरक्षा व्यवस्था को अत्यंत कड़ा कर दिया गया। प्रशासन ने दिनभर की सभी सुनवाई स्थगित कर दी है।
धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीम ने हाईकोर्ट परिसर की गहन तलाशी ली, हालांकि अब तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस मामले को गंभीरता से जांच रही है और धमकी के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।
घटना के बाद हाईकोर्ट के आसपास सुरक्षा का दायरा और बढ़ा दिया गया है। आने-जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की सख्त जांच की जा रही है। हाईकोर्ट प्रशासन ने कर्मचारियों व अधिवक्ताओं से सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की है।
गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले, गुरुवार को अजमेर में दरगाह और कलेक्ट्रेट को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। लगातार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है।
खबर अपडेट की जा रही है।
