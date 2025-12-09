Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
जयपुर में हाईकोर्ट को चौथी बार उड़ाने की धमकी से हड़कंप,ढाई घंटे दहशत; पुलिस ने बिल्डिंग खाली कराई

जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार सुबह फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सुबह करीब 9:43 बजे रजिस्ट्रार (CPC) के ईमेल पर धमकी भरा मेल मिला, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी।

Dec 09, 2025 02:01 pm IST Sachin Sharma
जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को मंगलवार सुबह फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सुबह करीब 9:43 बजे रजिस्ट्रार (CPC) के ईमेल पर धमकी भरा मेल मिला, जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की बात कही गई थी। यह धमकी लगातार दूसरे दिन और 40 दिनों में चौथी बार मिली है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

धमकी की सूचना मिलते ही तुरंत हाईकोर्ट परिसर को खाली कराया गया। सभी कर्मचारियों, वकीलों और अन्य लोगों को बाहर भेज दिया गया। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड ने परिसर की पूरी तरह से तलाशी शुरू की। हाईकोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिसके कारण मुख्य गेट पर भारी भीड़ और ट्रैफिक धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। मौके पर कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां पहुंचीं।

सुरक्षा जांच करीब ढाई घंटे तक चलती रही और दोपहर 12:30 बजे पुलिस ने परिसर को सुरक्षित घोषित किया, जिसके बाद वकीलों और कर्मचारियों को अंदर जाने की अनुमति दी गई। हालांकि, दिन भर की सुनवाई स्थगित कर दी गई, जिससे कोर्ट का कामकाज प्रभावित हुआ।

लगातार धमकियों और सुरक्षा व्यवस्था की कमी को लेकर वकीलों और जजों में असंतोष बढ़ रहा है। बार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि बार–बार की फर्जी धमकियां न्यायिक प्रक्रिया को बाधित कर रही हैं और इससे वादियों का समय और न्यायिक काम प्रभावित हो रहा है। कई वकीलों ने कहा कि पुलिस और प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में विफल साबित हो रहे हैं।

पुलिस अभी तक धमकी भरा मेल भेजने वाले व्यक्ति का पता नहीं लगा पाई है। बार-बार की धमकियों के बावजूद आरोपी का ट्रेस न होना पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहा है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल को जांच सौंपी गई है। तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है और ईमेल सर्वर की डिटेल्स मांगी गई हैं।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार हाईकोर्ट में प्रवेश और निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करने, निगरानी कैमरों को अपग्रेड करने और सुरक्षा उपकरणों को आधुनिक बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और प्रवेश द्वारों को सीमित करने की भी चर्चा है।

राजस्थान हाईकोर्ट को पहली बार 31 अक्टूबर को धमकी भरा मेल मिला था। उसके बाद 5 दिसंबर, 8 दिसंबर और अब 10 दिसंबर को चौथी धमकी दी गई। हर बार पुलिस को हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी और पूरे परिसर को खाली करवाना पड़ा।

लगातार मिल रहीं धमकियों ने अदालत और प्रशासन की सुरक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक इन मेल्स के पीछे कौन है यह रहस्य बना हुआ है और जांच एजेंसियां दबाव में हैं।

राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है।

