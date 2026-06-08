मंदिर-मस्जिद को भी छूट नहीं, जयपुर में बड़ा बुलडोजर ऐक्शन; तनाव की वजह से इंटरनेट भी बंद
जयपुर के जगतपुरा स्थित नंदपुरी अंडरपास के पास सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आ रहे निर्माणों को हटाया जा रहा है।
जयपुर के जगतपुरा स्थित नंदपुरी अंडरपास के पास सोमवार को जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क को 80 फीट चौड़ा करने के लिए सड़क सीमा (राइट ऑफ वे) में आ रहे निर्माणों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
3 हजार पुलिसकर्मी तैनात, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए करीब 3 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पांच धार्मिक स्थल कार्रवाई की जद में
जेडीए की इस कार्रवाई के तहत सड़क सीमा में आ रहे पांच धार्मिक स्थलों को भी हटाया जा रहा है। इनमें एक मस्जिद, दो मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि सभी निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
अफवाहों पर रोक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद
कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कई क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। संभागीय आयुक्त वी. सरवन कुमार के आदेश के अनुसार रविवार रात 12 बजे से सोमवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहेंगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रोक
प्रशासन के आदेश के तहत केवल मोबाइल डेटा ही नहीं, बल्कि इंटरनेट आधारित मैसेजिंग सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं भी अस्थायी रूप से बंद रहेंगी।
कई थाना क्षेत्रों में लागू की गई नेटबंदी
जयपुर उत्तर और जयपुर पूर्व के अनेक थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रामगंज, गलता गेट, आमेर, शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर, बस्सी, आदर्श नगर, गांधी नगर, मालवीय नगर, सांगानेर, प्रताप नगर सहित कई क्षेत्रों को नेटबंदी के दायरे में रखा गया है।
बिजली आपूर्ति भी की गई बंद
कार्रवाई वाले क्षेत्र में बिजली की सप्लाई भी अस्थायी रूप से काट दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य वाई-फाई नेटवर्क के जरिए इंटरनेट उपयोग की संभावनाओं को भी रोकना है। इससे पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।
इलाके में आवाजाही पर लगाई गई रोक
नंदपुरी अंडरपास और आसपास के क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी निर्धारित सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन ने क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षा घेरे में ले लिया है।
ड्रोन कैमरों से रखी जा रही पैनी नजर
पूरे अभियान की निगरानी ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
छतों पर जमा न हों लोग, लगातार हो रही अनाउंसमेंट
लोगों को छतों पर एकत्रित होने से रोकने के लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार घोषणाएं की जा रही हैं। कॉलोनी की कई छतों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि भीड़ एकत्र न हो सके।
हरे पर्दों से ढककर हटाए जा रहे निर्माण
कार्रवाई के दौरान सड़क सीमा में आ रही मस्जिद सहित अन्य निर्माणों को हरे पर्दों से ढक दिया गया है। इसके बाद जेडीए की टीम नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।
शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर प्रशासन का फोकस
प्रशासन का कहना है कि पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से कराई जा रही है। अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं, ताकि जयपुर में कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी रहे।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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