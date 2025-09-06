jaipur haveli collapse father daughter death five injured subhash chowk rajasthan जयपुर में 4 मंजिला हवेली भरभराकर ढही, पिता-बेटी की मौत, 7 घायल, Jaipur Hindi News - Hindustan
जयपुर में 4 मंजिला हवेली भरभराकर ढही, पिता-बेटी की मौत, 7 घायल

जयपुर के सुभाष चौक इलाके में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। आधी रात करीब 12 बजे बाल भारती स्कूल के पीछे स्थित 4 मंजिला जर्जर हवेली अचानक भरभराकर ढह गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 6 Sep 2025 10:57 AM
जयपुर के सुभाष चौक इलाके में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। आधी रात करीब 12 बजे बाल भारती स्कूल के पीछे स्थित 4 मंजिला जर्जर हवेली अचानक भरभराकर ढह गई। इस हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। मलबे में 7 लोग दब गए, जिन्हें रातभर चले रेस्क्यू अभियान के बाद बाहर निकाला गया। हादसे में 33 वर्षीय प्रभात और उनकी 6 साल की बेटी पीहू की मौत हो गई, जबकि प्रभात की पत्नी सुनीता गंभीर घायल है। बाकी चार लोगों को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें दो छोटे बच्चे शामिल हैं।

जयपुर के एडीसीपी नॉर्थ दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि बारिश के चलते ढही इस पुरानी हवेली में करीब 19 लोग किराए पर रह रहे थे। देर रात 1:15 से 1:30 बजे के बीच पुलिस को हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस हादसे में सात लोग घायल हुए, जिनमें से दो की मौत हो गई। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

स्थानीय निवासियों के अनुसार, शुक्रवार से रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से हवेली की कमजोर दीवारें और छतें पानी सोख गई थीं। हवेली काफी पुरानी थी और चूने से बनी थी। रात को अचानक एक जोरदार आवाज के साथ हवेली का पिछला हिस्सा गिरा और देखते ही देखते पूरी इमारत जमींदोज हो गई। हादसे के समय हवेली में 19 से ज्यादा लोग किराए पर रहते थे, जो सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।

घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब मकान गिरा तो ऐसा लगा जैसे बादल गरज रहे हों। जोरदार धमाके के साथ धूल का गुबार छा गया। मकान में रह रहे लोग घबराकर बाहर भागे। आसपास के लोगों ने पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। इसके बाद सिविल डिफेंस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। रातभर चले अभियान में सुबह 7 बजे तक मलबे से सभी लोगों को निकाल लिया गया।

हादसे में प्रभात और उनकी मासूम बेटी पीहू की मौत हो गई। दोनों को सुबह मलबे से बाहर निकाला गया। प्रभात की पत्नी सुनीता गंभीर रूप से घायल है और SMS हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके अलावा वासुदेव, उनकी पत्नी सुकन्या और उनके दोनों बच्चे सोनू (4) और ऋषि (6) को भी रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया। उपचार के बाद एक को छुट्टी दे दी गई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। क्षेत्र में 5 से ज्यादा मकान ऐसे हैं जो बेहद जर्जर हालत में हैं। लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक अमीन कागजी ने भी इस हादसे को प्रशासन की लापरवाही बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही नगर निगम को पत्र लिखकर ऐसे भवनों को चिन्हित कर खाली कराने की मांग की थी। बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया गया।

हवेली में मौजूद संजय ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि लगा जैसे बादल गरज रहे हों। वह और उसका भाई तुरंत बाहर निकल आए। वहीं, सप्तमी नाम की महिला ने कहा कि उसकी बहन सुकन्या मलबे में दब गई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला सोनका ने बताया कि हादसे के समय वह जाग रही थीं। उन्होंने शोर मचाकर अन्य लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग सोते रह गए और मकान उन पर गिर पड़ा।

हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। आसपास रहने वाले लोग डरे हुए हैं क्योंकि सुभाष चौक इलाके में करीब 7 मकान बेहद जर्जर स्थिति में हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो ऐसे हादसे और भी हो सकते हैं।

हवेली में करीब 20 लोग किराए पर रहते थे। हादसे के बाद बचे हुए लोगों को अस्थायी रूप से पार्षद कार्यालय में शिफ्ट किया गया है। सभी मजदूरी करने वाले परिवार पश्चिम बंगाल से आए थे और सालों से इसी हवेली में रह रहे थे।

हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सुरक्षा कारणों से खाली करा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी जर्जर मकानों का भी निरीक्षण किया जाएगा।

