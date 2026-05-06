जयपुर ग्रामीण में रास्ते का विवाद बना रक्तरंजित, दो पक्ष आमने-सामने; 20 पर केस

जयपुर ग्रामीण के रेनवाल मांजी थाना क्षेत्र में एक मामूली रास्ते का विवाद हिंसक टकराव में बदल गया। धांधा की ढाणी में रात के सन्नाटे को चीख-पुकार, पथराव और मारपीट ने चीर दिया। जमीन और आम रास्ते को लेकर दो पक्ष इस कदर भिड़े कि हालात बेकाबू हो गए।

जयपुर ग्रामीण के रेनवाल मांजी थाना इलाके की धांधा की ढाणी में रास्ते का विवाद हिंसा में बदल गया। इस बार आरोपों की दिशा साफ है भेरूराम पक्ष पर घर में घुसकर हमला करने और महिलाओं तक से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर में घुसकर हमला, बेटियों तक को पीटा रामेश्वर जाट पक्ष की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल की रात भेरूराम अपने साथियों, भाई और परिवार की महिलाओं के साथ एकजुट होकर उनके घर पहुंचा। आरोप है कि सभी लोग जबरन घर में घुस आए और सीधे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान रामेश्वर जाट की बेटियों तक को नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई।

घटना के दौरान घर में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पहले से चल रहे रास्ते के विवाद का नतीजा था।

रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप पूरा मामला जमीन और आम रास्ते को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। रामेश्वर पक्ष का कहना है कि विवादित रास्ता उनकी निजी जमीन में आता है, जबकि भेरूराम पक्ष जबरन रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इसी तनातनी ने अब हिंसक रूप ले लिया।

पहले भी हो चुके हैं कई झगड़े बताया जा रहा है कि इस रास्ते को लेकर 25 मार्च और 21-22 अप्रैल को भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। यानी मामला पहले से ही सुलग रहा था, जो अब खुलकर हिंसा में बदल गया। फिलहाल यह विवाद एसडीएम कोर्ट माधोराजपुरा में विचाराधीन है।

दोनों पक्षों ने दर्ज कराए केस हालांकि घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है।

पारिवारिक झगड़े में ‘गैंग अटैक’ की एंट्री इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि हमले में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। जिस तरह से समूह बनाकर घर में घुसकर हमला किया गया, वह इसे सामान्य विवाद से आगे ले जाकर संगठित हिंसा की श्रेणी में खड़ा करता है।

पुलिस जांच में जुटी, CCTV खंगाले जा रहे पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।