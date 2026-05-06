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जयपुर ग्रामीण में रास्ते का विवाद बना रक्तरंजित, दो पक्ष आमने-सामने; 20 पर केस

May 06, 2026 12:56 pm ISTSachin Sharma हिन्दुस्तान टाइम्स
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जयपुर ग्रामीण के रेनवाल मांजी थाना क्षेत्र में एक मामूली रास्ते का विवाद हिंसक टकराव में बदल गया। धांधा की ढाणी में रात के सन्नाटे को चीख-पुकार, पथराव और मारपीट ने चीर दिया। जमीन और आम रास्ते को लेकर दो पक्ष इस कदर भिड़े कि हालात बेकाबू हो गए।

जयपुर ग्रामीण में रास्ते का विवाद बना रक्तरंजित, दो पक्ष आमने-सामने; 20 पर केस

जयपुर ग्रामीण के रेनवाल मांजी थाना इलाके की धांधा की ढाणी में रास्ते का विवाद हिंसा में बदल गया। इस बार आरोपों की दिशा साफ है भेरूराम पक्ष पर घर में घुसकर हमला करने और महिलाओं तक से मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है और पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घर में घुसकर हमला, बेटियों तक को पीटा

रामेश्वर जाट पक्ष की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अप्रैल की रात भेरूराम अपने साथियों, भाई और परिवार की महिलाओं के साथ एकजुट होकर उनके घर पहुंचा। आरोप है कि सभी लोग जबरन घर में घुस आए और सीधे मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान रामेश्वर जाट की बेटियों तक को नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की गई।

घटना के दौरान घर में तोड़फोड़ भी की गई, जिससे परिवार में दहशत फैल गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पहले से चल रहे रास्ते के विवाद का नतीजा था।

रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप

पूरा मामला जमीन और आम रास्ते को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा है। रामेश्वर पक्ष का कहना है कि विवादित रास्ता उनकी निजी जमीन में आता है, जबकि भेरूराम पक्ष जबरन रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। इसी तनातनी ने अब हिंसक रूप ले लिया।

पहले भी हो चुके हैं कई झगड़े

बताया जा रहा है कि इस रास्ते को लेकर 25 मार्च और 21-22 अप्रैल को भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। यानी मामला पहले से ही सुलग रहा था, जो अब खुलकर हिंसा में बदल गया। फिलहाल यह विवाद एसडीएम कोर्ट माधोराजपुरा में विचाराधीन है।

दोनों पक्षों ने दर्ज कराए केस

हालांकि घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। सभी आरोपों की जांच की जा रही है।

पारिवारिक झगड़े में ‘गैंग अटैक’ की एंट्री

इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात यह है कि हमले में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका बताई जा रही है। जिस तरह से समूह बनाकर घर में घुसकर हमला किया गया, वह इसे सामान्य विवाद से आगे ले जाकर संगठित हिंसा की श्रेणी में खड़ा करता है।

पुलिस जांच में जुटी, CCTV खंगाले जा रहे

पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। घायलों का मेडिकल कराया गया है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

इलाके में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता

घटना के बाद धांधा की ढाणी में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। दोनों पक्षों ने सुरक्षा की मांग की है, जबकि पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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