जयपुर में गूगल मैप की गलती से बड़ा हादसा टला, बिरला मंदिर की सीढ़ियों पर फंसी कार

संक्षेप:

राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गूगल मैप के सहारे यात्रा कर रहे लोग अचानक मुसीबत में फंस गए। यह घटना शहर के प्रसिद्ध बिरला मंदिर की है, जहां गूगल मैप की दिशा पर भरोसा कर रहे एक ड्राइवर ने कार को मंदिर की सीढ़ियों पर उतार दिया। 

Jan 27, 2026 03:28 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजधानी जयपुर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गूगल मैप के सहारे यात्रा कर रहे लोग अचानक मुसीबत में फंस गए। यह घटना शहर के प्रसिद्ध बिरला मंदिर की है, जहां गूगल मैप की दिशा पर भरोसा कर रहे एक ड्राइवर ने कार को मंदिर की सीढ़ियों पर उतार दिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया।

जानकारी के अनुसार, यह घटना बीते दिन की है। एक परिवार जयपुर शहर घूमने आया हुआ था। परिवार के सदस्य कार से बिरला मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। ड्राइवर ने रास्ता खोजने के लिए मोबाइल में गूगल मैप का सहारा लिया। इसी दौरान गूगल मैप द्वारा दिखाए गए रास्ते का पालन करते हुए ड्राइवर गलती से उस मार्ग पर पहुंच गया, जो वाहनों के लिए नहीं बल्कि पैदल श्रद्धालुओं के लिए बना हुआ था। देखते ही देखते कार सीधे बिरला मंदिर की सीढ़ियों पर उतर गई और वहीं फंस गई।

घटना के समय मंदिर परिसर में मौजूद लोगों ने जब सीढ़ियों पर कार को देखा तो कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत कार में सवार परिवार की मदद की। बताया जा रहा है कि कार में छोटे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थीं। हालांकि, राहत की बात यह रही कि कार की रफ्तार कम थी, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। कार को मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि मंदिर की सीढ़ियों को भी आंशिक क्षति होने की बात कही जा रही है।

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कार सीढ़ियों पर अटकी हुई है और स्थानीय लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों की मदद से कार को सीढ़ियों से हटाया गया।

घटना के बाद एक बार फिर गूगल मैप पर आंख मूंदकर भरोसा करने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गूगल मैप कई बार शॉर्टकट या वैकल्पिक रास्ते दिखा देता है, जो सभी प्रकार के वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं होते। ऐसे में ड्राइवरों को केवल ऐप पर निर्भर रहने के बजाय मौके की स्थिति, साइन बोर्ड और स्थानीय लोगों की सलाह को भी ध्यान में रखना चाहिए।

स्थानीय प्रशासन का कहना है कि बिरला मंदिर जैसे संवेदनशील और धार्मिक स्थलों के आसपास वाहनों की आवाजाही को लेकर पहले से ही दिशा-निर्देश मौजूद हैं। इस तरह की घटनाओं से सबक लेते हुए भविष्य में ऐसे स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग को और मजबूत किया जाएगा, ताकि कोई वाहन गलती से पैदल मार्ग या सीढ़ियों की ओर न जा सके।

फिलहाल, इस घटना में किसी के हताहत न होने से सभी ने राहत की सांस ली है, लेकिन यह मामला डिजिटल नेविगेशन पर पूरी तरह निर्भरता के खतरे की ओर एक बार फिर इशारा जरूर करता है।

