जयपुर में सरेराह लड़कियों से छेड़छाड़, कोचिंग छात्राओं ने मनचले की चप्पल से की धुनाई

जयपुर की गलियों में एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया सड़क के बीचों-बीच कुछ छात्राएं, एक युवक, और फिर शुरू होती थप्पड़-चप्पल की बारिश! मामला चाकसू थाना क्षेत्र का है

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 6 Oct 2025 02:13 PM
जयपुर की गलियों में एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया सड़क के बीचों-बीच कुछ छात्राएं, एक युवक, और फिर शुरू होती थप्पड़-चप्पल की बारिश! मामला चाकसू थाना क्षेत्र का है, जहां रूपवास गांव का रहने वाला विकास चौधरी (26) नाम का युवक कोचिंग जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ करने पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार शिकार नहीं, शिकारी का ही शिकार हो जाएगा!

घटना 1 अक्टूबर की है, जब दोपहर करीब 2 बजे पुराना टोंक रोड पर तीन छात्राएं अपने कोचिंग संस्थान जा रही थीं। तभी पीछे से बाइक पर सवार विकास चौधरी पहुंचा और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। छात्राओं ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब युवक बार-बार पीछे लौटकर बदतमीजी करने लगा, तो उनमें से एक ने गुस्से में चप्पल निकाल ली — और फिर शुरू हुआ “रोड पर न्याय” का दृश्य!

लोगों ने मोबाइल कैमरे ऑन कर दिए, और कुछ ही सेकंड में यह ‘वीडियो वायरल’ हो गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक छात्राओं से उलझता है, एक छात्रा उसकी कॉलर पकड़ती है, और फिर चप्पल चल जाती है। युवक पहले तो भागने की कोशिश करता है, लेकिन राहगीरों की भीड़ देखकर झेंप जाता है।

घटना का वीडियो 2 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने तत्काल जांच के आदेश दिए। 72 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को उसके गांव रूपवास (चाकसू) से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद जब विकास चौधरी से पूछताछ हुई तो उसने शर्मनाक बयान दिया —

“मैं बस मजाक कर रहा था… लड़कियों को नहीं जानता… किसी से कोई झगड़ा नहीं था।”

लेकिन पुलिस के सामने ‘मजाक’ का बहाना नहीं चला। अब उसके खिलाफ छेड़छाड़ और अभद्रता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

विकास चौधरी का कहना है कि उसने पहले सड़क पर चलते-चलते टिप्पणी की और फिर थोड़ी देर बाद वापस लौट आया। तभी छात्राओं ने उसे रोक लिया। “उन्होंने मुझे चप्पल से मारा, तब भी मैं कुछ नहीं बोला,” आरोपी ने सफाई दी। मगर पुलिस के मुताबिक, युवक की हरकतें साफ तौर पर छेड़छाड़ और बदसलूकी की श्रेणी में आती हैं।

पुलिस ने यह भी बताया कि अब तक उन छात्राओं की पहचान नहीं हो पाई है, जो वीडियो में नजर आ रही थीं। टीम उनकी तलाश में जुटी है ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर “#ChaksuIncident” के नाम से बड़ी बहस छेड़ दी है। लोग छात्राओं की हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सार्वजनिक जगहों पर महिलाएं कब तक असुरक्षित रहेंगी?

जयपुर जैसे शांत शहर में दिनदहाड़े हुई यह वारदात पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। भीड़भाड़ वाले इलाके में इस तरह की हरकत और फिर आरोपी का दोबारा लौटना दिखाता है कि मनचलों में कानून का खौफ कम नहीं, लगभग खत्म हो चुका है।

हालांकि राहत की बात यह है कि 72 घंटे के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। चाकसू थाने की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और वीडियो फुटेज की मदद से विकास चौधरी तक पहुंच बनाई।

फिलहाल आरोपी जेल की हवा खा रहा है और पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि उसके खिलाफ पहले से कोई और मामला तो नहीं।

