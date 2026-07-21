जयपुर में गहलोत-डोटासरा समेत कांग्रेस नेताओं का धरना; पुलिस ने हिरासत में लिया
जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों व युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को राजस्थान कांग्रेस ने प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना-प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजधानी जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर हुए प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस विधायक, पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। करीब 40 मिनट तक धरना चलने के बाद पुलिस ने गहलोत, डोटासरा समेत दो दर्जन से अधिक कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया।
अंबेडकर सर्किल पर जुटे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता
जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों व युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर रखा था और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
गहलोत ने शिक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार को घेरा
धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र सरकार का रवैया निराशाजनक रहा है। छात्रों और युवाओं से जुड़े मामलों में लगातार विवाद सामने आने के बावजूद सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। गहलोत ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय केंद्र सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है।
डोटासरा बोले- इस्तीफे तक जारी रहेगा आंदोलन
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक इन मामलों में जवाबदेही तय नहीं होती और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जारी रखेगी। डोटासरा ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है।
40 मिनट बाद पुलिस ने नेताओं को लिया हिरासत में
करीब 40 मिनट तक चले धरने के बाद पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन समाप्त कराने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं से धरना खत्म करने की अपील की, लेकिन कार्यकर्ता वहीं बैठे रहे। इसके बाद पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत दो दर्जन से अधिक नेताओं को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तारी का विरोध, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की
हिरासत की कार्रवाई के दौरान कुछ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पुलिस की बस के सामने बैठ गए और वरिष्ठ नेताओं को ले जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शनकारियों को हटाया और हिरासत में लिए गए नेताओं को बस में बैठाकर विद्याधर नगर थाने ले जाया गया। पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।
प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ प्रदर्शन
राजधानी जयपुर के अलावा कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया तथा जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापनों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग दोहराई गई।
आगे भी आंदोलन जारी रखने के संकेत
जयपुर के अंबेडकर सर्किल पर हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व विधायक, विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होना जरूरी है। कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि यदि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया जाता है तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज किए जाएंगे। पार्टी का कहना है कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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