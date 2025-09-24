10 करोड़ का गांजा जयपुर में पकड़ा; DRI ने बैंकॉक से आए तस्कर को किया गिरफ्तार

जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार की रात एक हाई-प्रोफाइल गांजा तस्करी का मामला सामने आया। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने बैंकॉक से आई एक फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर को संदिग्ध पाया।

शुरुआत में पैसेंजर ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसके पास कोई मादक पदार्थ नहीं है। लेकिन डीआरआई की टीम ने उसकी सूटकेस की जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूटकेस से अलग-अलग पैकेटों में कुल 10 किलो हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) बरामद हुआ। इस गांजे की बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

डीआरआई के अधिकारियों ने बताया कि यह पकड़ाई उच्च स्तर की तस्करी का संकेत है। पैसेंजर का नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन पूछताछ में उनसे और खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। डीआरआई का कहना है कि तस्करी का यह मामला अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है।

पुलिस और डीआरआई की टीम ने सूटकेस में पाए गए गांजे के पैकेटों की गहन जांच शुरू कर दी है। टीम यह पता लगाने में लगी है कि गांजा बैंकॉक से भारत किस रास्ते से लाया गया और इसका अंतिम गंतव्य कहां था।

मामला और गंभीर तब हो गया जब पता चला कि पिछले सप्ताह भी जयपुर डीआरआई ने लगभग 15 किलो हाइड्रोपोनिक वीड और 2 किलो सोना तस्करी के दो अलग-अलग मामलों में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। यह साफ संकेत है कि जयपुर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय तस्करी की बड़ी कड़ी बन चुका है।