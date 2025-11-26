जयपुर से ऑपरेट हो रहा था ठगी सिंडिकेट, 500 से ज्यादा अमेरिकी पीड़ित; FBI की स्पेशल टीम एक्टिव

संक्षेप: अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क के बढ़ते मामलों ने अमेरिकी एजेंसी एफबीआई को हाई अलर्ट पर ला दिया है।

अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क के बढ़ते मामलों ने अमेरिकी एजेंसी एफबीआई को हाई अलर्ट पर ला दिया है। साउथ एशिया में सक्रिय ऐसे ठग सिंडिकेट्स पर निगरानी तेज करते हुए एफबीआई ने वॉशिंगटन में एक स्पेशल साइबर मॉनिटरिंग सेल गठित की है। यह जानकारी जयपुर पुलिस की हालिया कार्रवाई के बाद सामने आई, जिसमें दो कॉल सेंटरों पर छापेमारी कर 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

दो दिन पहले जयपुर पुलिस ने मालवीय नगर और प्रताप नगर स्थित दो फर्जी कॉल सेंटरों पर बड़ी कार्रवाई की। यहां से काम कर रहे गिरोह के सदस्य अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को टारगेट करते थे। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी स्वयं को कस्टमर केयर अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि या सरकारी एजेंसी के कर्मचारी बताकर लोगों को फंसाते थे।

पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने इस कार्रवाई के बाद तुरंत अधिकारियों को अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधने के आदेश दिए। इसके बाद स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशन्स राहुल प्रकाश ने केंद्रीय एजेंसी की मदद से अमेरिकी दूतावास और एफबीआई से संपर्क किया। एफबीआई ने तत्काल ही पीड़ित अमेरिकी नागरिकों की डिटेल, ठगी का तरीका, कॉल रिकॉर्ड और तकनीकी इनपुट साझा करने को कहा।

अमेरिकी एजेंसी ने बताया कि वह पहले से ही साउथ एशिया और साउथ-ईस्ट एशिया से संचालित होने वाली ऑनलाइन ठगी पर नजर रख रही है। इसी वजह से वॉशिंगटन में एक अलग स्पेशल साइबर मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है, जो विभिन्न देशों की एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे रैकेट को ट्रैक करती है।

जयपुर पुलिस ने एफबीआई को 500 से अधिक अमेरिकी पीड़ितों की सूची भी सौंप दी है। अब एफबीआई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़ितों के बयान दर्ज करेगी और ठोस सबूत जुटाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका में बैठे वे लोग भी जांच के दायरे में आएंगे जो भारत में सक्रिय इस नेटवर्क को तकनीकी या वित्तीय सपोर्ट दे रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी दूतावास से जुड़ी एक टीम अगले सप्ताह जयपुर आ सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की चेन को तोड़ना और इस रैकेट की जड़ों तक पहुंचना है।

जांच में सामने आया है कि ऐसे कॉल सेंटर हर छह महीने में लोकेशन बदल लेते हैं ताकि पकड़ में न आएं। ठगी का तरीका भी बेहद योजनाबद्ध था—

• “आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है”

• “कार्ड पर फ्रॉड पाया गया है”

• “सरकारी टैक्स लंबित है”

जैसे बहानों से वे लोगों पर दबाव बनाते थे और उन्हें पैसे ट्रांसफर करने या कार्ड डिटेल साझा करने पर मजबूर करते थे।