जयपुर में ठगों ने पूर्व जिला जज से की ठगी; 8 दिन में 2.50 करोड़ उड़ाए

ठग ने पूर्व जज से कहा कि इस मामले में 40 लाख रुपए उनके SBI खाते में भी आए हैं। अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने परिवार को इसकी जानकारी देने से भी रोक दिया।

ठग ने पूर्व जज से कहा कि इस मामले में 40 लाख रुपए उनके SBI खाते में भी आए हैं। अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने परिवार को इसकी जानकारी देने से भी रोक दिया।

जयपुर में साइबर ठगों ने कानून और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर 90 साल के पूर्व जिला जज को ऐसा जाल में फंसाया कि उन्होंने आठ दिन में 2 करोड़ 50 लाख 51 हजार रुपए अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने खुद को मुंबई CBI अधिकारी और RBI मैनेजर बताया और पूर्व जज को करीब 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। इस दौरान उन्हें लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा गया और परिवार से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी गई।

ठगी का यह सिलसिला 3 से 10 अगस्त के बीच चला। रकम ट्रांसफर होने के बाद ठगों की नजर पूर्व जज की PPF राशि पर पड़ी। वे उसे भी अपने बताए खाते में ट्रांसफर कराने वाले थे, लेकिन SBI बैंक मैनेजर की सतर्कता से यह बड़ा ट्रांजैक्शन रुक गया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और बुधवार शाम ज्योति नगर थाने में FIR दर्ज कराई गई।

वर्दी में वीडियो कॉल, CBI अधिकारी बनकर दी गिरफ्तारी की धमकी पूर्व जज के भांजे रविन्द्र सिंह मोहनोत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि C-54, लालकोठी स्कीम निवासी गणपत सिंह भण्डारी (90) को 28 जुलाई को मोबाइल नंबर 8279809644 से वॉट्सऐप पर वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने पुलिस अधिकारी की वर्दी पहन रखी थी। उसने खुद को मुंबई CBI का अधिकारी बताते हुए कहा कि मुंबई में 50 करोड़ रुपए के हवाला लेनदेन का खुलासा हुआ है।

ठग ने पूर्व जज से कहा कि इस मामले में 40 लाख रुपए उनके SBI खाते में भी आए हैं। अगर उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, आरोपियों ने परिवार को इसकी जानकारी देने से भी रोक दिया। धमकी दी गई कि किसी रिश्तेदार को बताया तो परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जाएगी।

90 साल की उम्र में गिरफ्तारी और जांच का डर ऐसा हावी हुआ कि पूर्व जज आरोपियों के निर्देशों का पालन करते चले गए।

कुछ देर बाद RBI मैनेजर बनकर आया दूसरा ठग पहले कॉल के कुछ समय बाद एक अन्य व्यक्ति ने वॉट्सऐप पर संपर्क किया। उसने खुद को RBI मैनेजर बताया। उसने दावा किया कि हवाला की रकम से म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है और इस निवेश की जांच की जा रही है।

इसके बाद आरोपियों ने पूर्व जज से म्यूचुअल फंड समेत दूसरे वित्तीय दस्तावेज और बैंक खातों से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली। जांच के नाम पर उन्हें अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करने के निर्देश दिए गए। FIR के मुताबिक, पूर्व जज ने गांधी नगर स्थित SBI खाते से आरोपियों के बताए खातों में रकम ट्रांसफर की।

हर कॉल के बाद सबूत मिटाने का आदेश साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का पूरा खेल बेहद सुनियोजित तरीके से चलाया। हर बातचीत के बाद वे वॉट्सऐप चैट, कॉल हिस्ट्री और मैसेज डिलीट करने के लिए कहते थे। डर के कारण पूर्व जज ऐसा करते भी रहे।

यही वजह रही कि कई दिनों तक परिवार को इस बड़े साइबर फ्रॉड की भनक तक नहीं लगी। ठग लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में रहे और जांच के नाम पर पैसे ट्रांसफर करवाते रहे।

PPF की रकम पर नजर, लेकिन बैंक मैनेजर ने भांप लिया खेल 2.50 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाने के बाद ठगों ने पूर्व जज की PPF राशि पर नजर डाली। बुधवार सुबह पूर्व जज PPF का पैसा ट्रांसफर कराने के लिए SBI की जौहरी बाजार शाखा पहुंचे।

यहीं इस साइबर ठगी की कहानी ने अचानक करवट ली।

बैंक मैनेजर को ट्रांजैक्शन और पूरी प्रक्रिया पर संदेह हुआ। उन्होंने पूर्व जज से पूछताछ की तो मामला सामने आया। मैनेजर ने तत्काल ट्रांजैक्शन रोक दिया और उन्हें बताया कि वे साइबर ठगों के जाल में फंस चुके हैं।

इसके बाद पूर्व जज ने अपने भांजे रविन्द्र सिंह मोहनोत को बुलाया। भांजे ने पूरी जानकारी जुटाई और फिर ज्योति नगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

BNS और IT एक्ट में केस, पुलिस ने शुरू की जांच पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 318(4), 319(2) और IT एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया है। अब पुलिस उन बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल माध्यमों की जांच कर रही है, जिनके जरिए ठगों ने पूर्व जज से संपर्क किया और करोड़ों रुपए ट्रांसफर करवाए।