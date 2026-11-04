कागजों में दुकान बंद लेकिन धड़ल्ले से चल रहा था धंधा; जयपुर में पकवानों के 4 अड्डों पर छापा

खाद्य सुरक्षा टीम ने वीकेआई (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) स्थित इस इकाई पर जांच की तो वहां से करीब 2,960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज कर दिया।

खाद्य सुरक्षा टीम ने वीकेआई (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) स्थित इस इकाई पर जांच की तो वहां से करीब 2,960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज कर दिया।

जयपुर में दिवाली से पहले मिठाइयों और खाद्य पदार्थों की बिक्री के बीच मिलावटखोरों के खेल पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जयपुर में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां लाइसेंस में दर्ज फैक्ट्री का पता खंगालने पहुंची टीम को प्रतिष्ठान बंद मिला। जब टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कारोबार करीब छह महीने पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। हैरानी की बात यह रही कि नई जगह पर चल रही फैक्ट्री खाद्य विभाग के लाइसेंस में दर्ज ही नहीं थी।

खाद्य सुरक्षा टीम ने वीकेआई (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र) स्थित इस इकाई पर जांच की तो वहां से करीब 2,960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज कर दिया। दिवाली से पहले चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत एक ही दिन में जयपुर के चार प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान खाद्य पदार्थों के सात नमूने लिए गए, जबकि 25 किलो अखाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई।

लाइसेंस का पता बंद, दूसरी जगह चल रही थी फैक्ट्री खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सबसे पहले मैसर्स महेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स के सरना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित लाइसेंस में दर्ज पते पर पहुंची। यहां प्रतिष्ठान बंद मिला। टीम ने जब फर्म से फोन पर संपर्क किया तो पता चला कि करीब छह महीने पहले ही कारोबार दूसरी जगह शुरू कर दिया गया था। इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को नहीं दी गई थी।

इसके बाद टीम वीकेआई स्थित फर्म की दूसरी इकाई पर पहुंची। यहां जांच में सामने आया कि फैक्ट्री का संचालन खाद्य लाइसेंस में दर्ज पते के अलावा दूसरी जगह किया जा रहा था। यानी विभाग के रिकॉर्ड में एक पता था और कारोबार दूसरी जगह चल रहा था। टीम को मौके पर साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां भी मिलीं।

कार्रवाई के दौरान यहां से 2,960 किलो सूजी, मैदा और बेसन सीज किया गया। साथ ही जांच के लिए खाद्य पदार्थों के तीन नमूने भी लिए गए। अब इन नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बेकरी में भी मिलीं खामियां, नानखताई और वनस्पति के सैंपल खाद्य सुरक्षा टीम ने मैसर्स लक्ष्मी बेकर्स की निर्माण इकाई का भी निरीक्षण किया। यहां भी साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की पालना में कमियां मिलीं। टीम ने मौके से नानखताई बिस्किट और सुमन गोल्ड ब्रांड वनस्पति के नमूने लिए। दोनों के कुल दो सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

मिठाई की दुकानों तक पहुंची टीम, 25 किलो सामान फेंकवाया कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा दल ने गोपालपुरा स्थित मैसर्स रिद्धि सिद्धि स्वीट्स और सहकार मार्ग स्थित मैसर्स दूध मिष्ठान भंडार की भी जांच की। दोनों प्रतिष्ठानों पर मावा मिठाई के एक-एक नमूने लिए गए। रिद्धि सिद्धि स्वीट्स में करीब 25 किलो अखाद्य सामग्री मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट करवाया गया।

इस तरह चारों प्रतिष्ठानों से कुल सात नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। विभाग की इस कार्रवाई में सबसे बड़ी जब्ती महेश्वरी फूड प्रोडक्ट्स की वीकेआई स्थित इकाई से हुई, जहां हजारों किलो खाद्य सामग्री सीज की गई।

चारों प्रतिष्ठानों को थमाए जाएंगे सुधार नोटिस खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, जांच के दौरान चारों प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कमियां सामने आई हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सभी को सुधार नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके जरिए प्रतिष्ठानों को कमियां दूर करने और नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।

यह पूरी कार्रवाई अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन और संयुक्त आयुक्त वीपी शर्मा की निगरानी में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने की। विभाग ने खाद्य कारोबारियों को निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान साफ-सफाई रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी है।