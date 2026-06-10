जयपुर पटाखा अग्निकांड में पुलिस पर गिरी गाज; ASI समेत 2 सस्पेंड
हादसे के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। आरोप है कि इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और बारूद का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की।
जयपुर खोह नागोरियान इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। हादसे में 8 लोगों की मौत के बाद बुधवार सुबह खोह नागोरियान थाने के एक एएसआई और एक हेड कॉन्स्टेबल को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मंगलवार रात से इलाके में चल रही छापेमारी के दौरान कई अवैध फैक्ट्री और गोदामों से भारी मात्रा में बारूद बरामद किया गया है।
ASI और हेड कॉन्स्टेबल पर गिरी गाज
हादसे के बाद पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। आरोप है कि इलाके में लंबे समय से अवैध रूप से पटाखों का निर्माण और बारूद का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने समय रहते कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। इसी को देखते हुए खोह नागोरियान थाने के एएसआई अमर सिंह और हेड कॉन्स्टेबल पप्पू राम को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए हैं।
रातभर चली कार्रवाई, कई ठिकानों पर रेड
हादसे के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके में व्यापक सर्च अभियान शुरू किया। मंगलवार रात से खोह नागोरियान और आसपास के क्षेत्रों में स्थित फैक्ट्री, गोदाम और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान तीन अलग-अलग फैक्ट्री-गोदामों से भारी मात्रा में बारूद और पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई।
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि यह विस्फोटक सामग्री अवैध रूप से जमा की गई थी। सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना रिहायशी इलाकों में इसका भंडारण किया जा रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका लगातार बनी हुई थी।
घरों में भी बन रहे थे पटाखे
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आयशा कॉलोनी के कई मकानों में अवैध रूप से पटाखे तैयार किए जा रहे थे। इसी सूचना के आधार पर कई घरों में भी रेड की गई। हालांकि देर रात तक चली कार्रवाई में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस फरार संचालकों और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है।
हादसे के बाद से फरार हैं याकूब और फिरोज
जांच में सामने आया है कि जिस मकान में यह अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, वह करीम नगर-बी स्थित मकान नंबर 88 है। यह मकान याकूब पुत्र नजीर खान का बताया जा रहा है, जो खोह नागोरियान क्षेत्र के राक्ष्या की ढाणी का निवासी है। पुलिस के अनुसार हादसे के बाद से मकान मालिक याकूब और फैक्ट्री संचालक फिरोज दोनों फरार हैं।
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का संचालन दिल्ली निवासी फिरोज कर रहा था। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि अवैध पटाखा निर्माण का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।
8 लोगों की गई जान, इलाके में पसरा मातम
गौरतलब है कि 9 जून की सुबह करीब 11 बजे खोह नागोरियान क्षेत्र में स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और फैक्ट्री में रखे बारूद में विस्फोट होने लगे। हादसे में एक बच्चे और दो सगे भाइयों सहित कुल 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे।
हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर पहले से शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। अब पुलिस विभाग में हुई पहली सस्पेंशन कार्रवाई के बाद मामले में और भी अधिकारियों की जवाबदेही तय होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अवैध पटाखा कारोबार से जुड़े सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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