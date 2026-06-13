जयपुर के मां, बेटे-बेटी समेत 4 की हरियाणा में मौत; एक्सप्रेस-वे पर खड़े ट्रक में घुसी कार
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक के नीचे घुस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और राहत एजेंसियों को सूचना दी।
जयपुर से दिल्ली जा रहे एक परिवार के लिए शनिवार की सुबह काल बनकर आई। हरियाणा के नूंह जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सड़क किनारे खड़े केले से भरे ट्रक में उनकी कार पीछे से जा घुसी। भीषण टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटा, बेटी और एक रिश्तेदार शामिल हैं। हादसे में परिवार का मुखिया और 3 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।
सुबह 6:35 बजे हुआ दर्दनाक हादसा
जानकारी के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रही हुंडई अल्काजार कार शनिवार सुबह करीब 6:35 बजे नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र में बघौला गांव के पास एक्सप्रेस-वे के 64/170 किलोमीटर पॉइंट पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। ट्रक केले से भरा हुआ था और सुबह 6:24 बजे वहां आकर खड़ा हुआ था। महज 11 मिनट बाद तेज रफ्तार कार उसके पीछे जा भिड़ी।
ट्रक के नीचे घुस गई कार
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रक के नीचे घुस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। राहगीरों ने तुरंत पुलिस और राहत एजेंसियों को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, एनएचएआई की रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची।
दरवाजे और शीशे काटकर निकाले शव
कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए थे। रेस्क्यू टीम को दरवाजे और शीशे काटकर लोगों को बाहर निकालना पड़ा। हालांकि तब तक चार लोगों की मौत हो चुकी थी। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।
मां, बेटा, बेटी और रिश्तेदार की मौत
हादसे में पूनम (37) पत्नी जवाहर, खुशी (16), डूग्गी (12) और केशव (26) की मौके पर ही मौत हो गई। पूनम और उनके दोनों बच्चे जयपुर के आमेर थाना क्षेत्र स्थित शिव कुंडा की तलाई, नाटाटा रोड के निवासी थे। वहीं केशव कोटपूतली का रहने वाला था।
दुर्घटना में पूनम के पति जवाहर (55) और बेटा चेतन (करीब साढ़े तीन वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत नाजुक बनी हुई है।
नर्सिंग की तैयारी कर रहा था केशव
परिजनों ने बताया कि जवाहर की पूनम से दूसरी शादी हुई थी। हादसे में जान गंवाने वाला केशव परिवार का रिश्तेदार था। वह जयपुर में किराए के मकान में रहकर नर्सिंग की तैयारी कर रहा था। परिवार के लोग किसी काम से दिल्ली जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया।
15 दिन पहले पिता का निधन, अब उजड़ गया परिवार
परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों के अनुसार करीब 15 दिन पहले ही पूनम के पिता का कैंसर के कारण निधन हुआ था। परिवार अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि यह दर्दनाक हादसा हो गया।
भाई बोला- रात को हुई थी बात
मृतका पूनम के भाई सोमजाद, जो धौलपुर के निवासी हैं, ने बताया कि शुक्रवार रात उनकी बहन और परिवार से फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय सभी जयपुर में थे और सामान्य बातचीत हुई थी। शनिवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस थाने से फोन आया और हादसे की जानकारी मिली। खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाकर परिजनों को सूचना दे दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। वहीं जयपुर और कोटपूतली में मृतकों के घरों पर शोक का माहौल है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
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